Чимаев о Стрикленде: «После поражения драться не привыкли. После боя он извинился. Кто мы такие, чтобы не прощать тех, кто просит прощения?»

Чимаев дал первый комментарий после поражения.

Хамзат Чимаев обратился к болельщикам после поражения в бою с Шоном Стриклендом .

«Всем спасибо за поддержку. Знаю, многие переживали. Мы не сдаемся, впереди еще много побед, если Всевышним так предписано. Мотивация есть, тренироваться будем, пояс хотим вернуть.

Да, много лишнего этот парень сказал. Спрашивают: «Почему после боя руку пожал? Почему пояс надел на него?» Мы проиграли, после поражения мы драться не привыкли. Мы подготовились и подрались, намерения у нас были, но ничего не поделаешь с тем, что Всевышний предписал.

После боя этот парень, опустив голову, принес извинения. Кто мы такие, чтобы не прощать тех, кто просит прощения?» – сказал Чимаев.

Чимаев проиграл Стрикленду раздельным решением судей в главном событии UFC 328.

