  • Чимаев о Стрикленде: «После поражения драться не привыкли. После боя он извинился. Кто мы такие, чтобы не прощать тех, кто просит прощения?»
Чимаев о Стрикленде: «После поражения драться не привыкли. После боя он извинился. Кто мы такие, чтобы не прощать тех, кто просит прощения?»

Чимаев дал первый комментарий после поражения.

Хамзат Чимаев обратился к болельщикам после поражения в бою с Шоном Стриклендом.

«Всем спасибо за поддержку. Знаю, многие переживали. Мы не сдаемся, впереди еще много побед, если Всевышним так предписано. Мотивация есть, тренироваться будем, пояс хотим вернуть.

Да, много лишнего этот парень сказал. Спрашивают: «Почему после боя руку пожал? Почему пояс надел на него?» Мы проиграли, после поражения мы драться не привыкли. Мы подготовились и подрались, намерения у нас были, но ничего не поделаешь с тем, что Всевышний предписал.

После боя этот парень, опустив голову, принес извинения. Кто мы такие, чтобы не прощать тех, кто просит прощения?» – сказал Чимаев.

Чимаев проиграл Стрикленду раздельным решением судей в главном событии UFC 328.

«Хамзат сказал: «Извини меня. Сердце есть, а тело не слушается». Интервью с братом Чимаева

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Хамзата Чимаева
Хамзат очень достойно повел себя после боя,можно его любить, можно не любить,но факт остаётся фактом
💯 фейр плей, все дела
Хамзат себя повел по-христиански
Он повел себя по-человечески
Надо иметь стальные яйца и большое сердце, чтобы принять извинения от соперника и проявить к нему уважение.
Гораздо проще было бы дать ему по лицу и учинить скандал, дать волю эмоциям. А он поступил иначе.
Это сильно.
В точку
Мы не сдаётся , мы проиграли , кто мы такие что бы не прощать . Но сначала мы подойдем поговорить чтобы он извинился
Это местоимение МЫ которое он использует вместо Я, так некоторые люди говорят, но ничего узнаешь когда подрастёшь
Учись Хабиб... до сих пор дуется как ребёнок на Конора...
А Конор до сих пор не извинился... потому что проиграл
Ещё бы он извинился когда на него толпа шакалов налетела
Хамзат перед боем говорил, что его интересуют лишь деньги. Пояс уже взял, остаётся заработать. Думается, что со Стриклендом на двоих подогрели бой, чтобы побольше деньжат получить
🫵🙂‍↔️👏👏🤝😂🤗
Так ты в начале 1 раунда уже пожал ему руку и в началах каждого раунда
Приспособленец
Ну золотые слова!
Наверное, в этом и есть главный интерес в этих раскрутках: увидеть после боя – была ли вражда правдой
