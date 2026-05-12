Брат Хамзата Чимаева: «Мы запросили реванш со Стриклендом. В октябре будет турнир в Абу-Даби, хотим это сделать»

Артур Чимаев, брат экс-чемпиона UFC в среднем весе Хамзата Чимаева, заявил, что их команда рассчитывает на реванш с Шоном Стриклендом.

– Не считали, что должны были на правах старшего брата его не выпускать?

– Я считал, что должны решать те люди, кто с ним рядом на месте. Мы запросили реванш со Стриклендом. В октябре будет турнир в Абу-Даби, хотим это сделать.

Хамзат не тот человек, чтобы перейти в другую весовую категорию и оставить тут вопросы. Мы хотим второй бой, других целей пока нет, – сказал Артур Чимаев в интервью корреспонденту Спортса’’ Вадиму Тихомирову.

На UFC 328 Хамзат Чимаев проиграл Шону Стрикленду раздельным решением судей и отдал пояс в среднем весе. Для него это первое поражение в карьере.

Стриклэнд точно не поедет в Абудаби, он только недавно сам уже сказал, что он американец и будет выступать только в Америке, когда ему предложили бой с Имавовым во Франции.
Не думаю, что Стрикленд не любит деньги и за не большой бонус к стандартному контракту, есть вариант, что выступит в Абу-Даби.
Сам себе ответь, если бой прошедший проходил бы в Абудаби, чью руку подняли бы в таком случае по завершении такого боя? Вот поэтому Стриклэнд и не поедет в Абудаби.
Уже и турниры под себя выбирают. Размечтались.
А почему в Абу-Даби? там проверки на допинг нету, так?
В стране Шона он уже дрался, а теперь у себя хочет как футболе.
Чимаеву надо в полутяжи
Надо через год делать реванш. Может даже через два или...
