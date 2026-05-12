Брат Хамзата Чимаева: «Мы запросили реванш со Стриклендом. В октябре будет турнир в Абу-Даби, хотим это сделать»

Брат Хамзата Чимаева назвал реванш с Шоном Стриклендом основной целью.

Артур Чимаев, брат экс-чемпиона UFC в среднем весе Хамзата Чимаева , заявил, что их команда рассчитывает на реванш с Шоном Стриклендом .

– Не считали, что должны были на правах старшего брата его не выпускать?

– Я считал, что должны решать те люди, кто с ним рядом на месте. Мы запросили реванш со Стриклендом. В октябре будет турнир в Абу-Даби, хотим это сделать.

Хамзат не тот человек, чтобы перейти в другую весовую категорию и оставить тут вопросы. Мы хотим второй бой, других целей пока нет, – сказал Артур Чимаев в интервью корреспонденту Спортса’’ Вадиму Тихомирову.

На UFC 328 Хамзат Чимаев проиграл Шону Стрикленду раздельным решением судей и отдал пояс в среднем весе. Для него это первое поражение в карьере.

