Брат Чимаева о поражении Хамзата от Стрикленда: «Была проблема с весогонкой: вставал вопрос, отменять бой или рисковать. Когда оставалось 1,2 кг, организм отказал»

Брат Хамзата Чимаев назвал причины поражения от Шона Стрикленда.

Артур Чимаев, брат экс-чемпиона UFC в среднем весе Хамзата Чимаева, прокомментировал поражение от Шона Стрикленда на UFC 328.

– Почему проиграл Хамзат? Травма, сгонка, сила Шона Стрикленда?

– Насколько я знаю, травм не было, а с весогонкой проблема была: вставал вопрос, отменять бой или рисковать. Когда оставалось 1,2 кг, организм отказал. Результат вы видели по лицу, когда Хамзат встал на весы.
 
Нас прерывали на час, потому что здоровье не позволяло, но потом мы все сделали. Хамзат тоже говорил, что не знает, как будет биться в таком состоянии. И во втором раунде стало понятно, что организм не восстановился. Понимаю, что у людей есть вопросы, почему в такой короткий период решили сгонять так много веса. 

С UFC была договоренность, что он будет драться с Иржи Прохазкой [в категории до 93 кг]. Уже был готовый контракт, но потом с ним связались напрямую и попросили подраться с Шоном. А Хамзат такой человек, что никому в таких случаях не отказывает – и принял бой, решив гонять со 105 кг в 84.

– Что такое «организм отказал»?

– Врач его проверил и попросил подождать, дать прийти в себя. Проверили пульс и начали снова. Меня на месте не было, но я на связи оставался по ходу процесса.

– Правильно вас понял, что Хамзат потерял сознание на сгонке?

– Почти. Нехватка кислорода. Сбой организма.

– Это случилось в последнюю ночь?

– Ночь и утро. Они начали с девяти вечера и пытались до момента, когда он встал на весы [Чимаев вышел на взвешивание в 10:40 по местному времени – за 20 минут до конца дедлайна], – сказал Артур Чимаев в интервью корреспонденту Спортса’’ Вадиму Тихомирову.

На UFC 328 Хамзат Чимаев проиграл Шону Стрикленду раздельным решением судей и отдал пояс в среднем весе. Для него это первое поражение в карьере.

Что дальше делать Чимаеву?

Любители гонять вес настолько сильно - заслуживают своих поражений
так тут же не он сам изъявил желание, а ufc ему предложили в категорию ниже, хотя он готовился почти на 10 кг больше. Как будто матчмейкеры не знали, сколько Чимаеву гонять придется и что в итоге будет. Мне кажется, это больше о ufc говорит, чем о Чимаеве, который всегда говорил, что просто за денежки драться выходит
От жадности и проиграл
А в чем проблема выступать в своем весе? Вес гонять не нужно, для здоровья - только польза.
Ну,смотри,ты в своем весе 83,постоянном,а против тебя выходит такой Хамзат,сделал вес,а в момент боя уже 95 кг весит,много у тебя шансов?И ты начинаешь тоже думать и хитрить,и вот тоже гоняешь вес и весовую категорию,что бы выйти против 65 килограммового,а сам в момент боя 80 кг весишь....Система порочна.там в корне что-то менять надо.
В том весе его просто убьют
тут надо перефразировать. проблема не с весосгонкой, как таковой, а с самим весом.
когда ты весишь уже как тяж, ну куда ты лезешь драться в среднем весе?
Поэтому и сгоняют. Чтобы обойти систему, и все об этом знают. Весишь как тяж, согнал до полутяжа, взвесился, набрал вес, и в бой.
Вообще надо запретить весогонку…
Верно
Пока кто то не помрёт от весегонки, вряд ли что то изменится!
Тут чтобы 2кг после зимы согнать надо месяц заниматься, а он 20кг за день гоняет
Честно говоря, это в очередной раз говорит о том, во что превратился ufc. Я не знаю как для людей, но для меня этот бой в череде других мисматчей и решений превратил этот промоушен в коррумпированную второсортную лабуду. Сейчас бы другим промоушенам активизироваться крутыми топовыми боями
Чемпион должен биться со вторым номером всегда. Тогда бы владение поясом означало что ты весь вес кроешь. Как у животных... коими мы и являемся
Вот только рейтингом вертит сама организация
Не пнимаю я этих весогонок. Теряется смысл всех этих весовых категорий. Оптимальным было бы взвешивать их при выходе на ринг.
А какие вообще аргументы против такого решения? На поверхности же все
Бабки бабки бабки....
То есть заранее сам «решил» биться в полутяжах, когда как чемпион в среднем?🤷‍♂️
