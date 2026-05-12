Брат Чимаева о поражении Хамзата от Стрикленда: «Была проблема с весогонкой: вставал вопрос, отменять бой или рисковать. Когда оставалось 1,2 кг, организм отказал»

Брат Хамзата Чимаев назвал причины поражения от Шона Стрикленда.

Артур Чимаев, брат экс-чемпиона UFC в среднем весе Хамзата Чимаева , прокомментировал поражение от Шона Стрикленда на UFC 328.

– Почему проиграл Хамзат? Травма, сгонка, сила Шона Стрикленда?

– Насколько я знаю, травм не было, а с весогонкой проблема была: вставал вопрос, отменять бой или рисковать. Когда оставалось 1,2 кг, организм отказал. Результат вы видели по лицу, когда Хамзат встал на весы.



Нас прерывали на час, потому что здоровье не позволяло, но потом мы все сделали. Хамзат тоже говорил, что не знает, как будет биться в таком состоянии. И во втором раунде стало понятно, что организм не восстановился. Понимаю, что у людей есть вопросы, почему в такой короткий период решили сгонять так много веса.

С UFC была договоренность, что он будет драться с Иржи Прохазкой [в категории до 93 кг]. Уже был готовый контракт, но потом с ним связались напрямую и попросили подраться с Шоном. А Хамзат такой человек, что никому в таких случаях не отказывает – и принял бой, решив гонять со 105 кг в 84.

– Что такое «организм отказал»?

– Врач его проверил и попросил подождать, дать прийти в себя. Проверили пульс и начали снова. Меня на месте не было, но я на связи оставался по ходу процесса.

– Правильно вас понял, что Хамзат потерял сознание на сгонке?

– Почти. Нехватка кислорода. Сбой организма.

– Это случилось в последнюю ночь?

– Ночь и утро. Они начали с девяти вечера и пытались до момента, когда он встал на весы [Чимаев вышел на взвешивание в 10:40 по местному времени – за 20 минут до конца дедлайна], – сказал Артур Чимаев в интервью корреспонденту Спортса’’ Вадиму Тихомирову.

На UFC 328 Хамзат Чимаев проиграл Шону Стрикленду раздельным решением судей и отдал пояс в среднем весе. Для него это первое поражение в карьере.

