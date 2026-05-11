Имавов – о трэш-токе Стрикленда: «Религия, семья, нация... для меня это не маркетинг. Каждое оскорбление имеет цену. Ты за это заплатишь! Никакого счастливого конца»

Нассурдин Имавов признался, что всерьез воспринимает оскорбления Шона Стрикленда .

«Говорят, что я многое воспринимаю слишком близко к сердцу. Чертовски верно. Религия, семья, нация... для меня это не маркетинг. Каждое оскорбление имеет свою цену. Ты за это заплатишь! Никакого счастливого конца», – написал в соцсетях Имавов.

Вчера Стрикленд назвал Имавова следующим претендентом на титульный бой.

