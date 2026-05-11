27

Имавов – о трэш-токе Стрикленда: «Религия, семья, нация... для меня это не маркетинг. Каждое оскорбление имеет цену. Ты за это заплатишь! Никакого счастливого конца»

Нассурдин Имавов признался, что всерьез воспринимает оскорбления Шона Стрикленда.

«Говорят, что я многое воспринимаю слишком близко к сердцу. Чертовски верно. Религия, семья, нация... для меня это не маркетинг. Каждое оскорбление имеет свою цену. Ты за это заплатишь! Никакого счастливого конца», – написал в соцсетях Имавов.

Вчера Стрикленд назвал Имавова следующим претендентом на титульный бой.

Пуляев – о поражении Чимаева Стрикленду: «Когда гоняешь больше 15 кг, как бы ты не восстановился, будет очень тяжело выступить на 100%. 20 кг – это слишком много»

Чимаев в соцсетях: «Шон, дай знать, когда будешь готов»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Нассурдина Имавова
27 комментариев
Как там Стрикленд сказал: Буду ли я драться с Имавовым в Париже? Имавов такой же француз, как я китаец) Что ни слово, то мем)
Хамзат вполне задорно и весело закусился с Шоном, после поединка пожали руки, забрали свои жирные чеки и разошлись. А у этого француза изречения, как у обиженного ребёнка.
Ну как ты думаешь правильно будет Имавову давить на насилие Стрикленда своим отцом чтоб в конце забрать свой чек ?
Правильно-неправильно - вопрос морали. В UFC ее нет. Это жёсткий спорт с элементами грязного шоу. Раскрутили бой на потеху публики, подрались и разошлись. Хамзат и Стрикленд сделали всё по канону.
интересно, за Ивамова также комментаторы матча будут топить?
Француз за шведа вступился ☝️ европейское братство
Да да, потом также будет обнимашки в конце боя
Ну уж про религию бы не говорил, развлекатель неверных за деньги
Ой, правильный такой
Отставить разговорчики в велосипедном строю
После их первого боя - им бы молчать и учиться скромности/зрелищным боям
пионерский галстук ему повяжите, прям речевками стреляет, неплохой депутат бы из него вышел
Француз активно взялся раскручивать бой.)))
