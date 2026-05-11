  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Пимблетт – во время объявления победителя боя Чимаев – Стрикленд: «Наполовину уверен, что Хамзат проиграет просто из-за наличия Царукяна в углу»
12

Пимблетт – во время объявления победителя боя Чимаев – Стрикленд: «Наполовину уверен, что Хамзат проиграет просто из-за наличия Царукяна в углу»

Пимблетт намекнул на вину Царукяна в первом поражении Чимаева.

Пэдди Пимблетт намекнул на вину Царукяна в первом поражении Чимаева.

«Наполовину уверен, что Хамзат проиграет просто из-за наличия Царукяна в углу», – сказал Пимблетт.

Напомним, Чимаев проиграл Шону Стрикленду раздельным решением на UFC 328. Арман Царукян выступил секундантом Хамзата.

«Я люблю тебя, мужик». Чимаев надел на Стрикленда пояс и обнял – кажется, война оказалась фейком

Царукян – о поражении Чимаева: «Все, кто смотрел, знают, что на самом деле произошло. Вперед, чемп. Скоро ты вернешь пояс»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Пэдди Пимблетта
logoПэдди Пимблетт
logoUFC
logoMMA
logoАрман Царукян
logoХамзат Чимаев
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Царукян реально легенда, сказал Хамзату перед 5 раундом, что тот ведёт 3 - 1
Ответ Ra55
Царукян реально легенда, сказал Хамзату перед 5 раундом, что тот ведёт 3 - 1
Ещё было «Брат, перед проходом в ноги поближе к нему подойди». Это вообще. Я думал его брали лёд прикладывать или полотенцем махать, обычно друзей в угол для этого берут, а он прямо сел в позу главного тренера, а где тренер был?
Царукян секундант уже звучит комично 😂
Пимблетт тоже рано или поздно попадет в такую же ситуацию, он наверное вообще 25 кг гоняет, рано или поздно просто в больничку попадет
Тоже Арман в лагере не внушает доверия если честно)
Видимо смотрит на Царукяна, который жрет как не в себя и тоже жирка набрал)
Чем Царукян в углу хуже Ислама в углу Хабиба? Царукян топ 1 претендент, явно в боях что то понимает. Ни на что не повлияло то что он сказал Хамзату про 3:1, уверен. Если бы Хамзат мог, он бы и так сделал больше, он точно не из тех, кто велосипедит на очки )
Ответ something special
Чем Царукян в углу хуже Ислама в углу Хабиба? Царукян топ 1 претендент, явно в боях что то понимает. Ни на что не повлияло то что он сказал Хамзату про 3:1, уверен. Если бы Хамзат мог, он бы и так сделал больше, он точно не из тех, кто велосипедит на очки )
Опытом.Хабиб и Ислам выросли наблюдая как тренируют и как секундируют
золотые слова, Пэдди, Палконян пришел за медийкой - таблом посветить, у Емели на закате карьеры помнится такие же типы терлись в углу - истязатель животных и актер Деревяшка
Пожиратель гамбургенов сказал очевидную вещь. Пожалуй Царукян как секундант может составить серьезную конкуренцию по упоротости секунданту в углу Яна, который рекомендовал бить Стерлядь в голову колонен, фактически тем самым лишив Петруху пояса...
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Илия Топурия: «План UFC был такой: если Гейджи побеждает Пимблетта, я дерусь с Махачевым»
6 мая, 08:03
Пэдди Пимблетт подерется с Бенуа Сен-Дени на турнире UFC 329 (MMAmania)
1 мая, 11:30
Джейк Пол: «Я предложил Пимблетту $1 млн за спарринг, а в ответ – тишина»
30 апреля, 13:03
Рекомендуем
Главные новости
Шон О’Мэлли: «Задница Перейры больше, чем у какой-нибудь майамской сучки с пластикой. Я смотрел на нее секунд семь»
сегодня, 08:15Фото
Россиянка Диана Авсарагова подписала контракт с промоушеном RAF
сегодня, 07:59
Джон Джонс и Кейн Веласкес выступят аналитиками на турнире MVP MMA
сегодня, 07:32
Джейк Пол: «Я против Канело, он сказал, что на связи. $200 млн для него»
сегодня, 07:10
Турнир MVP MMA: Раузи – Карано, Нганну – Линс, Диаз – Перри и другие бои
сегодня, 07:00
Валуев – о решении World Boxing снять ограничения с белорусских спортсменов: «Они хотят, чтобы белорусы выступали, а мы на это смотрели. Это провокация»
вчера, 18:28
Тренер Сен-Пьера: «Чимаев, приезжай тренироваться со мной. Обещаю: ты не будешь выдыхаться в боях. Привози с собой Царукяна»
вчера, 18:10
Белал – о Стрикленде: «Надеюсь, однажды я выйду с этим клоуном в клетку и заставлю его истекать кровью»
вчера, 17:10
Брэди раскритиковал Чимаева и Стрикленда: «Если ты говоришь о моей маме, моей религии – я буду драться с тобой, даже на парковке. Как Питер и петух в «Гриффинах» – всегда дерутся»
вчера, 16:03
Том Аспиналл: «Думал, что Хамзат легко выиграет. Хочу увидеть реванш»
вчера, 15:55
Ко всем новостям
Последние новости
Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»
22 марта, 14:03
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Рекомендуем