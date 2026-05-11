Генри Сехудо: «Правда думал, что Чимаев победил Стрикленда, хоть и болел за Шона»

Сехудо думал, что Чимаев победил Стрикленда.

Экс-чемпион UFC Генри Сехудо не согласен с решением судей отдать победу Стрикленда в поединке с Чимаевым.

«Я правда думал, что Чимаев выиграл бой. Но отмечу, что болел за Шона Стрикленда . Счет мог быть 4-1 или, может быть, 3-2 в пользу Хамзата», – сказал Сехудо.

Напомним, Хамзат Чимаев проиграл Стрикленду раздельным решением (47-48, 48-47, 47-48).

