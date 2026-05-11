Генри Сехудо: «Правда думал, что Чимаев победил Стрикленда, хоть и болел за Шона»
Экс-чемпион UFC Генри Сехудо не согласен с решением судей отдать победу Стрикленда в поединке с Чимаевым.
«Я правда думал, что Чимаев выиграл бой. Но отмечу, что болел за Шона Стрикленда. Счет мог быть 4-1 или, может быть, 3-2 в пользу Хамзата», – сказал Сехудо.
Напомним, Хамзат Чимаев проиграл Стрикленду раздельным решением (47-48, 48-47, 47-48).
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Pound 4 Pound
9 комментариев
Откровенно говоря, я тоже не увидел победы Стрикленда.
Победу Чимаева увидел? Большинство его заряженных ударов пролетело мимо, в борьбе успехов не добился, даже сам на спине лежал. Шел вперед, да, но при этом напропускал ударов навстречу.
Привыкли видеть его безоговорочное доминирование, а тут такое. Но бой он не проиграл, а Стрикленд его не выиграл. Сказал бы, что чисто моё мнение, но я не один такой.
Я, кстати, тоже болел за Шона, но, его победы не увидел, считаю, что Хамзат победил.
ну, 4-1 что-то уж слишком
