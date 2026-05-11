Икрам Алискеров и Абдул-Рахман Яхьяев выступят на UFC Baku
27 июля в Баку состоится турнир серии UFC Fight Night.
Промоушен анонсировал новые бои с участием российских бойцов.
Икрам Алискеров (17-2) подерется с Бруно Феррейрой (15-3).
Абдул-Рахман Яхьяев (9-0) проведет поединок с Джулиусом Уокером (14-4).
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC Europe
