Олег Тактаров: «Не удивлен поражению Чимаева. Ему надо подниматься в тяжелый вес»

Тактаров советует Чимаеву перейти в тяжелый вес.

Экс-чемпион UFC Олег Тактаров высказался о поражении Хамзата Чимаева в поединке с Шоном Стриклендом .

«Совсем не удивлен тому, что Хамзат Чимаев сегодня проиграл Стрикленду. Нужно принять во внимание все факторы: огромная весогонка, давнее знакомство с соперником, совместные тренировки. Можно сказать, что ярко выраженного проигрыша не было. Чаша весов могла склониться в любую сторону в зависимости от судей. Решение в пользу Стрикленда – чистый бизнес.

Хамзат правильно решил подниматься в весе. Ему просто некуда деваться. Он уходит, потому что не может гонять вес. Думаю, нужно подниматься даже не на одну, а на две категории. Видно, что не в форме Чимаев весит хорошо за 100 кг.

Утрата Хамзатом статуса непобежденного бойца – полная херня. Таких людей просто не бывает. Теперь за ним будет даже интереснее наблюдать. Он сам будет спокойнее, а еще дополнительная интрига добавится. Уверен, Хамзат сможет завоевать пояс и в другом весе. Может быть, сходу его заберет», – сказал Тактаров.

Напомним, Стрикленд победил Чимаева раздельным решением судей на UFC 328.

Что дальше делать Чимаеву?

Чимаев в соцсетях: «Шон, дай знать, когда будешь готов»