7

Олег Тактаров: «Не удивлен поражению Чимаева. Ему надо подниматься в тяжелый вес»

Тактаров советует Чимаеву перейти в тяжелый вес.

Экс-чемпион UFC Олег Тактаров высказался о поражении Хамзата Чимаева в поединке с Шоном Стриклендом.

«Совсем не удивлен тому, что Хамзат Чимаев сегодня проиграл Стрикленду. Нужно принять во внимание все факторы: огромная весогонка, давнее знакомство с соперником, совместные тренировки. Можно сказать, что ярко выраженного проигрыша не было. Чаша весов могла склониться в любую сторону в зависимости от судей. Решение в пользу Стрикленда – чистый бизнес.

Хамзат правильно решил подниматься в весе. Ему просто некуда деваться. Он уходит, потому что не может гонять вес. Думаю, нужно подниматься даже не на одну, а на две категории. Видно, что не в форме Чимаев весит хорошо за 100 кг.

Утрата Хамзатом статуса непобежденного бойца – полная херня. Таких людей просто не бывает. Теперь за ним будет даже интереснее наблюдать. Он сам будет спокойнее, а еще дополнительная интрига добавится. Уверен, Хамзат сможет завоевать пояс и в другом весе. Может быть, сходу его заберет», – сказал Тактаров.

Напомним, Стрикленд победил Чимаева раздельным решением судей на UFC 328.

Что дальше делать Чимаеву?

Чимаев в соцсетях: «Шон, дай знать, когда будешь готов»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Sport24
logoMMA
logoОлег Тактаров
logoХамзат Чимаев
logoUFC
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
не надо никуда подниматься, жрать надо меньше, разогнать инста-шоблу вокруг себя, всех этих "друзей", нанять диетолога и тренеров
Согласен с тактарычем👍
А нечего было понты гнать.
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
А нечего было понты гнать.
Тогда не проиграл бы? Или тогда бы ты молчал? Ведь ни то, ни другое не факт. Или чё, какой бы была выгода?
Чимаев проиграл решением судей, а не КО или сдача. Так что не совсем уж и позор
Ответ Caleb Marvin
Чимаев проиграл решением судей, а не КО или сдача. Так что не совсем уж и позор
Лежать под Шоном - это ли не позор?
Кстати, очень тактично высказался
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
«Регбист» – о поражении Чимаева Стрикленду: «Капитально охренел. Хамзат мне казался ужасным монстром, которого невозможно победить»
11 мая, 11:07
Пуляев – о поражении Чимаева Стрикленду: «Когда гоняешь больше 15 кг, как бы ты не восстановился, будет очень тяжело выступить на 100%. 20 кг – это слишком много»
11 мая, 10:18
Почему проиграл Хамзат Чимаев?
10 мая, 15:20
Рекомендуем
Главные новости
Шон О’Мэлли: «Задница Перейры больше, чем у какой-нибудь майамской сучки с пластикой. Я смотрел на нее секунд семь»
сегодня, 08:15Фото
Россиянка Диана Авсарагова подписала контракт с промоушеном RAF
сегодня, 07:59
Джон Джонс и Кейн Веласкес выступят аналитиками на турнире MVP MMA
сегодня, 07:32
Джейк Пол: «Я против Канело, он сказал, что на связи. $200 млн для него»
сегодня, 07:10
Турнир MVP MMA: Раузи – Карано, Нганну – Линс, Диаз – Перри и другие бои
сегодня, 07:00
Валуев – о решении World Boxing снять ограничения с белорусских спортсменов: «Они хотят, чтобы белорусы выступали, а мы на это смотрели. Это провокация»
вчера, 18:28
Тренер Сен-Пьера: «Чимаев, приезжай тренироваться со мной. Обещаю: ты не будешь выдыхаться в боях. Привози с собой Царукяна»
вчера, 18:10
Белал – о Стрикленде: «Надеюсь, однажды я выйду с этим клоуном в клетку и заставлю его истекать кровью»
вчера, 17:10
Брэди раскритиковал Чимаева и Стрикленда: «Если ты говоришь о моей маме, моей религии – я буду драться с тобой, даже на парковке. Как Питер и петух в «Гриффинах» – всегда дерутся»
вчера, 16:03
Том Аспиналл: «Думал, что Хамзат легко выиграет. Хочу увидеть реванш»
вчера, 15:55
Ко всем новостям
Последние новости
Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»
22 марта, 14:03
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Рекомендуем