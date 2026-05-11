Фьюри хочет трилогию с Усиком: «Обещаю тебе, Кролик, ты получишь свое»

Фьюри хочет трилогию с Усиком.

Тайсон Фьюри хочет трилогию с Александром Усиком .

«Когда я побью Джошуа, хочу его сенсея. Мне нужен реванш с Кроликом (так Фьюри называет Александра Усика – примечание Спортс’‘ ). Я выиграю в Лондоне, Лас-Вегасе или Нью-Йорке [кричит]. Обещаю тебе, Кролик, ты получишь свое», – сказал Фьюри.

Напомним, Усик дважды победил Фьюри в 2024-м.

9 лучших боев Александра Усика

Усик – о Фьюри: «Жадное пузо, дай мне миллиард долларов. Тогда получишь трилогию»