Фьюри хочет трилогию с Усиком: «Обещаю тебе, Кролик, ты получишь свое»

«Когда я побью Джошуа, хочу его сенсея. Мне нужен реванш с Кроликом (так Фьюри называет Александра Усика – примечание Спортс’‘). Я выиграю в Лондоне, Лас-Вегасе или Нью-Йорке [кричит]. Обещаю тебе, Кролик, ты получишь свое», – сказал Фьюри.

Напомним, Усик дважды победил Фьюри в 2024-м.

9 лучших боев Александра Усика

Усик – о Фьюри: «Жадное пузо, дай мне миллиард долларов. Тогда получишь трилогию»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер TURKI ALALSHIKH
14 комментариев
Ахах, старина Тайсон решил, что ещё может быть топом, а ведь только кое-как прошёл мешка
Ну как раз таки он ещё весьма молод для тяжа . А вот Кролик уже на закате . В третьем бою у Фьюри есть шансы
Вы о чём, у них разница в год в возрасте.
Шанс то конечно есть, это же бокс и тяжи, но вот вероятность на нынешний момент совсем не в пользу британца.
речь, я так понимаю, идёт про деньги... всё иное выглядит даже не смешно
Тайсонуу лучше не выходит третий поединок , есть риск улететь в нокаут
Он и с Джошуа рискует, тот если не испугается, то перещёлкает, а то и уронит.
ты для кролика ..капустка
В 3 раз ты точно получишь! На этот раз никакой пощады!!!
Что за бредятина с трилогией, когда ты позорно отлетел дважды? рукалицо
А почему позорно? В чем позор заключался?
Потому что балаболил много и отлетел 2 раза)
Ну да, к сожалению, для него мы всё видели
