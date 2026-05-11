Рой Джонс – о Zuffa Boxing: «Мы убиваем историю бокса, чтобы она выглядела как UFC?»

Рой Джонс признался, что ему не нравится промоушен Zuffa Boxing.

Экс-чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший высказал отношение к Zuffa Boxing.

«Ты должен поцеловать их в задницу, если хочешь драться. Большинство людей вокруг слишком глупы, чтобы понять, что происходит на самом деле. Они не понимают. К тому времени, когда они это осознают, будет уже слишком поздно... Мы убиваем историю бокса, чтобы она выглядела как UFC?» – сказал Рой Джонс.

Zuffa Boxing –  профессиональный боксерский промоушен, основанный главой UFC Даной Уайтом и председателем Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейхом. Лига подписала два именитых боксера – Джей Опетая и Конор Бенн.

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Fight Hub TV
А разве историю бокса убили не 17 весовых категорий, по 4 главных пояса в каждой категории, а также куча второстепенных поясов?
Согласен я с ним.
