Рой Джонс – о Zuffa Boxing: «Мы убиваем историю бокса, чтобы она выглядела как UFC?»
Рой Джонс признался, что ему не нравится промоушен Zuffa Boxing.
«Ты должен поцеловать их в задницу, если хочешь драться. Большинство людей вокруг слишком глупы, чтобы понять, что происходит на самом деле. Они не понимают. К тому времени, когда они это осознают, будет уже слишком поздно... Мы убиваем историю бокса, чтобы она выглядела как UFC?» – сказал Рой Джонс.
Zuffa Boxing – профессиональный боксерский промоушен, основанный главой UFC Даной Уайтом и председателем Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейхом. Лига подписала два именитых боксера – Джей Опетая и Конор Бенн.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Fight Hub TV
А разве историю бокса убили не 17 весовых категорий, по 4 главных пояса в каждой категории, а также куча второстепенных поясов?
Согласен я с ним.
