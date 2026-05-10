Шон Стрикленд: «Имавов следующий»

Стрикленд считает Имавова следующим претендентом на титульник.

Чемпион среднего веса UFC Шон Стрикленд считает, что следующий претендент на титульный бой – Нассурдин Имавов .

«Имавов следующий. Я немного передохну, поддержу своего друга Алекса Перейру в Белом доме. Дайте мне немного времени, пусть мой сломанный нос заживет, и вернемся в клетку», – сказал Стрикленд.

Рекорд Имавова: 17-4. В сентябре он победил решением Кайо Борральо. Нассурдин идет на серии из пяти побед.

