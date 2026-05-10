Алекс Перейра поздравил Стрикленда с победой над Чимаевым. Шон сказал: «Этот человек – ###### легенда! Он войдет в историю – заберет третий пояс!»

Алекс Перейра поздравил Стрикленда с победой над Чимаевым.

Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра поздравил Шона Стрикленда с победой над Хамзатом Чимаевым .

Стрикленд победил Чимаева в главном событии UFC 328 и стал чемпионом среднего дивизиона.

После боя бразилец и американец встретились и обнялись. Стрикленд пожелал Перейре завоевать пояс в тяжелом весе.

«Этот человек – ###### легенда! Он войдет в историю – заберет третий пояс! Бразилец – и в то же время американец», – сказал Стрикленд.

Алекс Перейра и Сирил Ган подерутся за временный пояс в тяжелом весе 5 июня в Белом доме на турнире UFC Freedom 250.

Бразильский боец ранее становился чемпионом UFC в среднем и полутяжелом весах.

