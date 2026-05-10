  • Царукян – о поражении Чимаева: «Все, кто смотрел, знают, что на самом деле произошло. Вперед, чемп. Скоро ты вернешь пояс»
Царукян – о поражении Чимаева: «Все, кто смотрел, знают, что на самом деле произошло. Вперед, чемп. Скоро ты вернешь пояс»

Царукян прокомментировал первое поражение Чимаева.

Боец UFC Арман Царукян прокомментировал поражение Хамзата Чимаева в титульном бою на турнире в Ньюарке.

«Мы сегодня вечером отдали все, что у нас было, и все, кто смотрел, знают, что на самом деле произошло. Вперед, чемп. Ты скоро получишь свой пояс обратно», – написал Царукян в соцсетях.

Напомним, Царукян выступил секундантом Чимаева в поединке с Шоном Стриклендом. Хамзат проиграл раздельным решением судей.

Первое поражение Чимаева: никто не верил в Стрикленда, а тот разбил ему лицо

Почему проиграл Хамзат Чимаев?

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Армана Царукяна
Хамзат Чимаев
Арман Царукян
UFC
MMA
UFC 328
царукян слил чимаеву бой, перед пятым успокаивал, что тот ведёт 3-1, чимаев, вместо того, что бы забирать последний раунд, ничего не сделал и два судьи отдали и раунд, и победу стрикленду. набрал в команду себе вместо профессионалов дружков по роликам для инсты и игрулек на сборах
Ответ jeronimo
Это очень смешно. Арман после второго раунда говорил Хамзату проходить в две ноги и бороться, но тот продолжал драться в стойке. После боя с Дрикусом Хамзат рассказывал, что хотел драться в стойке, но Арман между раундами настаивал продолжать бороться. Поэтому перекладывать ответственность за поражение в данном случае глупо. Виноват только Хамзат и больше никто
Ответ Blanco Corazn
я сказал только про 5 раунд. вместо того, что бы зарядить выложится на последний раунд, тот притушил наоборот. ну а после второго раунда чимаев уже пустой был, поэтому и стоял, копил ману на финал. только зачем её тратить в финале, если тебя тиммэйт успокаивает и вводит в заблуждение по счёту
Проиграл Хамзат этот бой. В близком бою, с разницей в раунд, но проиграл
Естественно кто смотрел знают, что произошло- Чимаев впервые проиграл, а Стрикленд завоевал чемпионство. И даже кто не смотрел знают- потому что узнали это из новостей.
Царукян в углу Хамзата на таком бою - это просто смех.
Дружба дружбой, но серьезнее надо к этому делу относится.
Ответ Габи Жезус
Так а в чём смех?
Что произошло, вы обоср@лись, всё ))
А что произошло с Хамзатом?
Ответ Shah Kz
Плохая сгонка веса
Он после взвешивания был как труп
Ответ zzzeeerrrooo
Зато перед боем был тяжелее Стрикленда на 5-10 килограмма, но и это ему не помогло.
Все видели что, на самом деле, Стрикленд выиграл вчистую.Царукян прав.
Мы знаем, что на самом деле произошло 🤣
Тренеришка
Минуточку, а кто виноват, что сам Хамзат безалаберно отнёсся к весогонке? Его кто заставлял не спать, не жрать или не тренироваться? Вообще не пойму эту мусорную отмазку. Тогда вообще уйди из UFC.
Вероятность победы Стрикленда над Чимаевым составляла 14%. Букмекеры считали, что Хамзат выиграет бой досрочно
10 мая, 06:33
Коста – после поражения Чимаева Стрикленду: «Этот волк – пудель. Дайте мне его поскорее»
10 мая, 05:58
Дана Уайт: «Чимаев сказал мне, что хочет перейти в дивизион выше»
10 мая, 05:41
