Царукян – о поражении Чимаева: «Все, кто смотрел, знают, что на самом деле произошло. Вперед, чемп. Скоро ты вернешь пояс»
Боец UFC Арман Царукян прокомментировал поражение Хамзата Чимаева в титульном бою на турнире в Ньюарке.
«Мы сегодня вечером отдали все, что у нас было, и все, кто смотрел, знают, что на самом деле произошло. Вперед, чемп. Ты скоро получишь свой пояс обратно», – написал Царукян в соцсетях.
Напомним, Царукян выступил секундантом Чимаева в поединке с Шоном Стриклендом. Хамзат проиграл раздельным решением судей.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Армана Царукяна
Дружба дружбой, но серьезнее надо к этому делу относится.
Он после взвешивания был как труп