Александр Волков воссоздал популярный мем, положив руку на плечо Валдо Кортеcу-Акосте на стердауне

Александр Волков воссоздал популярный мем.

Тяжеловес UFC Александр Волков во время стердауна с Валдо Кортесом-Акостой воссоздал мем, положив сопернику руку на плечо.

Волков воссоздал кадр из футбольного аниме Akakichi no Eleven 1970 года. В 2023-м эпизод завирусился в соцсетях и стал использоваться как знак покровительственной насмешки.

Бой между Волковым и Кортесом-Акостой пройдет на UFC 328 в Ньюарке в ночь на 10 мая.

Волков снова идет за титульником, а Сусуркаев – за новым нокаутом. Главные интриги UFC 328