Александр Волков воссоздал популярный мем, положив руку на плечо Валдо Кортеcу-Акосте на стердауне
Александр Волков воссоздал популярный мем.
Тяжеловес UFC Александр Волков во время стердауна с Валдо Кортесом-Акостой воссоздал мем, положив сопернику руку на плечо.
Волков воссоздал кадр из футбольного аниме Akakichi no Eleven 1970 года. В 2023-м эпизод завирусился в соцсетях и стал использоваться как знак покровительственной насмешки.
Бой между Волковым и Кортесом-Акостой пройдет на UFC 328 в Ньюарке в ночь на 10 мая.
Волков снова идет за титульником, а Сусуркаев – за новым нокаутом. Главные интриги UFC 328
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: MMA Crazy
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Как он тусил на концерте Slaughter to prevail это вообще 10 из 10