Порье считает, что Амосов станет следующим чемпионом UFC в полусреднем весе: «Он самый похожий на Хабиба боец, которого я когда-либо видел»

Боец UFC Дастин Порье назвал Ярослава Амосова главным претендентом на титул в полусреднем весе.

«Если где-то есть линия, кто станет будущим чемпионом в полусреднем весе, и в ней вы найдете Амосова, то можно ставить, что он станет чемпионом…

Он самый похожий на Хабиба [Нурмагомедова] боец, которого я когда-либо видел. Его борьба – самая похожая на Хабиба из всех, что я когда-либо видел», – сказал Порье.

Амосов (29-1) дебютировал в UFC в декабре 2025-го – в первом раунде задушил Нила Мэгни. На UFC 328, который пройдет в ночь на 10 мая, он подерется с Йоэлем Альваресом.

Амосов – о бое с Мэгни: «Я говорил: «Если такого типа не перееду, то мне в UFC делать нечего»

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: твиттер Home of Fight
Пусть Порье посмотрит бой с Джексоном. Середняк отконтрил все проходы Амосова, что тот с глазами побитой собаки смотрел в сторону своего угла в поисках ответа на вопрос: "А что делать-то?", а потом избил и глухо нокаутировал. Сложно представить себе Хабиба таким.
Как в бою с Тибау? Тибау тот бой выиграл и по контролю, и по ударам, просто Хабиб был перспективен поэтому ему и отдали победу.
чушь
Выложили бы рекорд Амосова. Не видел его боёв.
С Шамилем Завуровым посмотри
Посредственность. Потолок топ 10 — в лучшем случае.
