Порье считает, что Амосов станет следующим чемпионом UFC в полусреднем весе: «Он самый похожий на Хабиба боец, которого я когда-либо видел»

Порье считает, что Амосов станет следующим чемпионом UFC в полусреднем весе.

Боец UFC Дастин Порье назвал Ярослава Амосова главным претендентом на титул в полусреднем весе.

«Если где-то есть линия, кто станет будущим чемпионом в полусреднем весе, и в ней вы найдете Амосова, то можно ставить, что он станет чемпионом…

Он самый похожий на Хабиба [Нурмагомедова] боец, которого я когда-либо видел. Его борьба – самая похожая на Хабиба из всех, что я когда-либо видел», – сказал Порье.

Амосов (29-1) дебютировал в UFC в декабре 2025-го – в первом раунде задушил Нила Мэгни. На UFC 328, который пройдет в ночь на 10 мая, он подерется с Йоэлем Альваресом.

