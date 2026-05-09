Мухаммад Мокаев не выступит на дебютном турнире лиги Джейка Пола из-за проблем с визой

Экс-боец UFC Мухаммад Мокаев не выступит на турнире MVP, который пройдет 16 мая.

В Лос-Анджелесе Мокаев должен был встретиться с Адриано Мораесом, но не выступит из-за проблем с визой.

Новым соперником Мораеса станет Фуми Нкута. В главном карде турнира лиги Джейка Пола выступят Ронда Раузи, Фрэнсис Нганну и Нейт Диаз.

