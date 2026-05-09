3

Мухаммад Мокаев не выступит на дебютном турнире лиги Джейка Пола из-за проблем с визой

Экс-боец UFC Мухаммад Мокаев не выступит на турнире MVP, который пройдет 16 мая.

В Лос-Анджелесе Мокаев должен был встретиться с Адриано Мораесом, но не выступит из-за проблем с визой.

Новым соперником Мораеса станет Фуми Нкута. В главном карде турнира лиги Джейка Пола выступят Ронда Раузи, Фрэнсис Нганну и Нейт Диаз.

Дебютный турнир лиги Джейка Пола – с Нганну, Раузи и Диазом в карде и трансляцией на Netflix

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: MVP
logoМухаммад Мокаев
logoMMA
logoДжейк Пол
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
У него же гражданство Великобритании, им не нужна виза в сша. Там просто онлайн анкету за 40 баксов надо заполнить
Ответ kiper88
У него же гражданство Великобритании, им не нужна виза в сша. Там просто онлайн анкету за 40 баксов надо заполнить
Возможно вовремя не сделал
Ну понятно, снова в Дагестан
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Джейк Пол: «Я предложил Пимблетту $1 млн за спарринг, а в ответ – тишина»
30 апреля, 13:03
Джейк Пол: «Бой с Усиком по ММА в планах. Он, наверное, быстро меня прикончит»
29 апреля, 09:19
Мухаммад Мокаев: «Слышал, что UFC ищет соперника для Капе в Баку. Вы увидите улучшенную версию меня»
29 апреля, 08:42
Рекомендуем
Главные новости
UFC обновил рейтинг P4P: Стрикленд – седьмой, Чимаев – 10-й
11 минут назадФото
Хельвани – об извинениях Стрикленда перед Чимаевым: «Обман и трусливая херня. Ты оскорбил мать Хамзата!»
32 минуты назад
Раузи – о пиаре поединка с Карано: «Что вы хотите? Чтобы я назвала ее шлюхой и дернула за волосы? Это лишь удешевит наш бой»
сегодня, 07:10
Диаз – о фейковом конфликте Чимаева и Стрикленда: «Обнимаются и показывают любовь, словно сучки. Я бы не смог спать по ночам, если бы всех обманывал»
сегодня, 07:00
Брат Хамзата Чимаева: «Мы запросили реванш со Стриклендом. В октябре будет турнир в Абу-Даби, хотим это сделать»
сегодня, 06:11
Брат Чимаева о поражении Хамзата от Стрикленда: «Была проблема с весогонкой: вставал вопрос, отменять бой или рисковать. Когда оставалось 1,2 кг, организм отказал»
сегодня, 06:00Видео
Имавов – о трэш-токе Стрикленда: «Религия, семья, нация... для меня это не маркетинг. Каждое оскорбление имеет цену. Ты за это заплатишь! Никакого счастливого конца»
вчера, 19:01
Пимблетт – во время объявления победителя боя Чимаев – Стрикленд: «Наполовину уверен, что Хамзат проиграет просто из-за наличия Царукяна в углу»
вчера, 18:09
Генри Сехудо: «Правда думал, что Чимаев победил Стрикленда, хоть и болел за Шона»
вчера, 17:51
Джош Хокит: «Перейра – тот, кого я хочу. Мне не нужен Льюис. Я хочу Шаму на его маме»
вчера, 16:02
Ко всем новостям
Последние новости
Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»
22 марта, 14:03
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Рекомендуем