Перейра – о бое с Чимаевым: «Если Дана Уайт захочет это организовать, я в деле»

Алекс Перейра готов провести бой с Хамзатом Чимаевым.

Тяжеловес UFC Алекс Перейра готов провести бой с чемпионом среднего веса Хамзатом Чимаевым .

«Я здесь, чтобы драться. Дана Уайт – президент UFC. Если он захочет это организовать, я в деле», – сказал Перейра.

В ночь на 10 мая на UFC 328 Чимаев проведет титульный бой против Шона Стрикленда. Перейра 15 июня на турнире UFC в Белом доме подерется за временный пояс в тяжелом весе против Сирила Гана.

