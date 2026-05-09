Митчелл о Чимаеве: «Этот чувак не сделал вес! Просто к Хамзату у UFC особое отношение»
Брайс Митчелл уверен, что Чимаев провалил взвешивание перед боем со Стриклендом.
Боец UFC Брайс Митчелл считает, что чемпион среднего веса Хамзат Чимаев не уложился в лимит весовой категории перед боем против Шона Стрикленда на UFC 328.
«Этот чувак не сделал вес! Бро, тебе меня не переубедить! Просто к Хамзату у них особое отношение. Он не сделал вес.
И после этого для меня Шон уже чемпион. Но они не хотят, чтобы он победил. Ведь они не могут контролировать то, что он говорит. Все потому, что он любит Америку…» – сказал Митчелл.
Бой Чимаева и Стрикленда пройдет в ночь на 10 мая в Ньюарке.
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: твиттер Championship Rounds
Как по твоему на них можно мухлевать если их не двигают, ничего не ставят на них они под камерами и подходят взвешиваются все бойцы!!!
Он второй раз встал на весы и весы стояли на месте можно ведь просто посмотреть взвешивание))
Как же горит у американцев и у их подсосов на этом сайте.