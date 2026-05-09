Митчелл о Чимаеве: «Этот чувак не сделал вес! Просто к Хамзату у UFC особое отношение»

Брайс Митчелл уверен, что Чимаев провалил взвешивание перед боем со Стриклендом.

Боец UFC Брайс Митчелл считает, что чемпион среднего веса Хамзат Чимаев не уложился в лимит весовой категории перед боем против Шона Стрикленда на UFC 328.

«Этот чувак не сделал вес! Бро, тебе меня не переубедить! Просто к Хамзату у них особое отношение. Он не сделал вес.

И после этого для меня Шон уже чемпион. Но они не хотят, чтобы он победил. Ведь они не могут контролировать то, что он говорит. Все потому, что он любит Америку…» – сказал Митчелл.

Бой Чимаева и Стрикленда пройдет в ночь на 10 мая в Ньюарке.

