Митчелл о Чимаеве: «Этот чувак не сделал вес! Просто к Хамзату у UFC особое отношение»

Брайс Митчелл уверен, что Чимаев провалил взвешивание перед боем со Стриклендом.

Боец UFC Брайс Митчелл считает, что чемпион среднего веса Хамзат Чимаев не уложился в лимит весовой категории перед боем против Шона Стрикленда на UFC 328.

«Этот чувак не сделал вес! Бро, тебе меня не переубедить! Просто к Хамзату у них особое отношение. Он не сделал вес.

И после этого для меня Шон уже чемпион. Но они не хотят, чтобы он победил. Ведь они не могут контролировать то, что он говорит. Все потому, что он любит Америку…» – сказал Митчелл.

Бой Чимаева и Стрикленда пройдет в ночь на 10 мая в Ньюарке.

Цифра дня: Хамзат Чимаев согнал 21 кг, чтобы выйти на титульник UFC

Война Чимаева и Стрикленда – стрем или то, чего так долго не хватало UFC?

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: твиттер Championship Rounds
Если я правильно понял, изначально стоит отсечка для среднего веса, т.е когда он наступил на весы, она не много не дотянула до максимально допустимого веса, если бы Чимаев весил больше, то она бы вверх уперлась. Ладно Митчелл, у него земля плоская, о чем спортс думал когда это видео выложил🤣
Совсем уже ку-ку с этой рекламой, где ролик секунды 3-4, а реклама 14...
21 век век на дворе... Неужели электронные весы нельзя сделать???
Эти весы исключительно для журналистов. Их по настоящему взвешивают до выхода. Не просто так же ведущий знает точный вес бойца и объявляет его
А зачем тогда с полотенцами цирк устраивают
Справедливости ради, помимо плоскоземельщика, под сомнение вес Хамзата поставил и Дастин Порье.
Они для этого и используют такие весы, а не цифровые, чтобы мухлевать когда нужно.
первый разумный коммент, будь все честно - что мешает выводить вес на большое электронное цифровое табло, то есть чувак фиксируется на 10 секунд на механических весах, вес с которых электроникой снимается как на стадионное табло
Эти весы точнее и надежнее.
Как по твоему на них можно мухлевать если их не двигают, ничего не ставят на них они под камерами и подходят взвешиваются все бойцы!!!
Такая же история, как была с Хабибом, когда было видно, что стрелка не зафиксировалась, но сотрудник объявил, что все норм, поймал стрелку, которая наклонялась и сбил грузики
Он второй раз встал на весы и весы стояли на месте можно ведь просто посмотреть взвешивание))
