Шакур Стивенсон близок к подписанию контракта с Zuffa Boxing (Sports Illustrated)

Чемпион в первом среднем весе по версии WBO Шакур Стивенсон близок к подписанию контракта с Zuffa Boxing, сообщил журналист Sports Illustrated Крис Манникс.

В январе 2026-го Стивенсон победил Теофимо Лопеса единогласным решением судей. Его рекорд – 25-0.

