Шакур Стивенсон близок к подписанию контракта с Zuffa Boxing (Sports Illustrated)
Чемпион в первом среднем весе по версии WBO Шакур Стивенсон близок к подписанию контракта с Zuffa Boxing, сообщил журналист Sports Illustrated Крис Манникс.
В январе 2026-го Стивенсон победил Теофимо Лопеса единогласным решением судей. Его рекорд – 25-0.
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: твиттер Криса Манникса
