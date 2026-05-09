  Бадаев – о бое Чимаева и Стрикленда: «Представляете, что у них сейчас творится в голове? Нет пути назад, нужно умереть в клетке или победить»
Бадаев – о бое Чимаева и Стрикленда: «Представляете, что у них сейчас творится в голове? Нет пути назад, нужно умереть в клетке или победить»

Асланбек Бадаев дал прогноз на бой Чимаева и Стрикленда.

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев поделился ожиданиями от боя Хамзата Чимаева и Шона Стрикленда.

«Посмотрел пресс-конференцию, зарядился. В комнате встал и начал ходить! Что я могу сказать – не завидую ни одному, ни второму. Представляете, что у них сейчас творится в голове? Какая ответственность на них после всего, что они сказали.

Нет пути назад, просто нужно умереть в этой клетке или победить. Мы будем надеяться, что Хамзат [победит]… Я далек от того, чтобы ненависть испытывать к людям, к бойцам. Шон очень много лишнего наговорил, но это на его совести будет. Я просто буду болеть за Хамзата. Просто хочу, чтобы он одержал победу, защитил пояс и пошел дальше, в 93 кг.

Надеюсь, Хамзат не перегорит. Надеюсь, он не станет в начале выплескивать все, что у него есть. Очень надеюсь, что он выполнит работу хладнокровно. Он лучше, чем Шон Стрикленд. Это очевидно. Но не всегда в ММА побеждают лучшие. Я очень переживаю перед этим боем. Потому что у Шона есть определенный стержень и он пойдет до конца», – сказал Бадаев.

Титульный бой между Хамзатом Чимаевым и Шоном Стриклендом пройдет в ночь на 10 мая на UFC 328.

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Sport24
деньги зарабатывают и все))
Какая ответственность и что такого сказали? Полно таких боёв было принципиальных после которых проигравший не умер условно говоря и репутацию не особо-то и подпортил. Конор-Хабиб, к примеру.
Как это не испортил репутацию ? Такие бои влияют в целом не только на карьеру но и на жизнь . Хабиб забрал у Конора душу . И у Конора до сих пор подгорает пятая точка от того поражения . На поражения от Порье ему насрать. И Стрикленд правильно сказал, самое хреновое что проигравшему придется с этим жить всю жизнь . А для Чимаева это будет вообще катастрофа . На нем ответственность за все что сказано про него самого , про чеченцев и про Кадырова
Как это не испортил репутацию ? Такие бои влияют в целом не только на карьеру но и на жизнь . Хабиб забрал у Конора душу . И у Конора до сих пор подгорает пятая точка от того поражения . На поражения от Порье ему насрать. И Стрикленд правильно сказал, самое хреновое что проигравшему придется с этим жить всю жизнь . А для Чимаева это будет вообще катастрофа . На нем ответственность за все что сказано про него самого , про чеченцев и про Кадырова
Я понимаю про что ты. Может я старею, хз. Или как-то лояльно отношусь. Ясно что обидно проиграть такой бой принципиальный когда про тебя или твою семью наговорили там дерьма, а ты проиграл (хотя смотря как ещё конечно), но прям жить с этим всю жизнь? Хз конечно. Сомневаюсь что Конор сидит и каждый день грузится из-за того поражения. Ну и выходит что теперь Чимаев будет "всю жизнь жрать дерьмо" после вчерашнего?
Так приукрашивают, аж противно.
Бадаев умный человек. Не переходит на личности и не оскорбляет. Мне кажется, что какие-то высказывания Шона его тоже задели, но он сдержан и обходится без оскорблений. Не повторяется беспристрастным и честно говорит, что да, более за своего соплеменника. Это вполне по-человечески
