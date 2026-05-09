Бадаев – о бое Чимаева и Стрикленда: «Представляете, что у них сейчас творится в голове? Нет пути назад, нужно умереть в клетке или победить»

Асланбек Бадаев дал прогноз на бой Чимаева и Стрикленда.

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев поделился ожиданиями от боя Хамзата Чимаева и Шона Стрикленда .

«Посмотрел пресс-конференцию, зарядился. В комнате встал и начал ходить! Что я могу сказать – не завидую ни одному, ни второму. Представляете, что у них сейчас творится в голове? Какая ответственность на них после всего, что они сказали.

Нет пути назад, просто нужно умереть в этой клетке или победить. Мы будем надеяться, что Хамзат [победит]… Я далек от того, чтобы ненависть испытывать к людям, к бойцам. Шон очень много лишнего наговорил, но это на его совести будет. Я просто буду болеть за Хамзата. Просто хочу, чтобы он одержал победу, защитил пояс и пошел дальше, в 93 кг.

Надеюсь, Хамзат не перегорит. Надеюсь, он не станет в начале выплескивать все, что у него есть. Очень надеюсь, что он выполнит работу хладнокровно. Он лучше, чем Шон Стрикленд. Это очевидно. Но не всегда в ММА побеждают лучшие. Я очень переживаю перед этим боем. Потому что у Шона есть определенный стержень и он пойдет до конца», – сказал Бадаев.

Титульный бой между Хамзатом Чимаевым и Шоном Стриклендом пройдет в ночь на 10 мая на UFC 328.

