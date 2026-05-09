Александр Волков – о самом значимом бое в карьере: «С Ибрагимовым в M-1. После поединка мне в кулак поставили титановую пластину»

Александр Волков рассказал о самом значимом бое в профессиональной карьере.

Боец UFC Александр Волков рассказал о поединке, после которого ему в кулак поставили титановую пластину.

– За вашей спиной уже 50 боев по правилам ММА. Какой из этих поединков считаете любимым, когда вы выступили так, как хотели, и добились максимального результата?

– Наверное, самый значимый для меня – это бой с Ибрагимом Магомедовым в М-1 [в 2009 году Волков победил единогласным решением судей]. Этот поединок поменял мои ощущения и мое отношение к спорту. И, скажем так, оставил память. После поединка мне в кулак поставили титановую пластину. И она до сих пор там. Так что напоминание об этом бое навсегда со мной, – сказал Волков.

В ночь на 10 мая на UFC 328 Волков проведет бой против Валдо Кортеса-Акосты.

Волков снова идет за титульником, а Сусуркаев – за новым нокаутом. Главные интриги UFC 328

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: «Чемпионат»
Почему в заголовке Ибрагимов, если речь об Ибрагиме Магомедове?
Потому что автор новости Живогляд Николаев
Саша мошенник,дерётся не по правилам в руке спрятано титановый кастет)))
Там у всех такое
Сарказм это
Какой же ущербный сайт, пихать Мбаппе в любую новость с Реалом мастера, так же как и публиковать новость, перепутав имя с фамилией
Интервью с боксером,. "А у Вас есть счастливые приметы? " "Да, я всегда побеждаю, когда кладу в боксёрскую перчатку счастливую подкову. ’
