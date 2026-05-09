Шон Стрикленд: «Анкалаев побьет Чимаева в любой день недели»

Шон Стрикленд считает, что Магомед Анкалаев победил бы Хамзата Чимаева.

Боец UFC Шон Стрикленд оценил уровень экс-чемпиона в полутяжелом весе Магомеда Анкалаева.

«Бой с Анкалаевым был бы чертовски зрелищным. Думаю, Анкалаев победит Чимаева в любой день недели. Скорее всего, он станет следующим чемпионом, без сомнения.

Это безумие, что Алекс Перейра его победил. Так ты понимаешь, что заслуживаешь своего рейтинга и чемпионства, потому что победил Анкалаева. Анкалаев, вероятно, один из лучших полутяжеловесов, с которыми я когда-либо спарринговал», – сказал Стрикленд.

В ночь на 10 мая на UFC 328 Чимаев и Стрикленд проведут титульный бой в среднем весе.

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: MMA Junkie
Анкалаев вообще любимый боец Дональда Трампа
Когда тот спросил Анкалаева, как его зовут, дагестанец ответил - Мага!
А что за фигня? Везде сейчас приставка к Дональду Трампу - Мага
Make America Great Again
Перейра для Чимаева гораздо проще , там вариант либо пробороть его либо улететь в нокаут . С Анкалаевым история совсем другая . Мага умеет все , дышит хорошо , а главное он природный полутяж .
Что-то я не припомню когда Анкалаев переводил.
Блахович
Ивана Терпеливого унизил унылый кикер и он пропал на год с ветки ММА
Сразятся за кубок Рамзана
