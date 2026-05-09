Шон Стрикленд: «Анкалаев побьет Чимаева в любой день недели»
Шон Стрикленд считает, что Магомед Анкалаев победил бы Хамзата Чимаева.
Боец UFC Шон Стрикленд оценил уровень экс-чемпиона в полутяжелом весе Магомеда Анкалаева.
«Бой с Анкалаевым был бы чертовски зрелищным. Думаю, Анкалаев победит Чимаева в любой день недели. Скорее всего, он станет следующим чемпионом, без сомнения.
Это безумие, что Алекс Перейра его победил. Так ты понимаешь, что заслуживаешь своего рейтинга и чемпионства, потому что победил Анкалаева. Анкалаев, вероятно, один из лучших полутяжеловесов, с которыми я когда-либо спарринговал», – сказал Стрикленд.
В ночь на 10 мая на UFC 328 Чимаев и Стрикленд проведут титульный бой в среднем весе.
Он спарринговал со Стриклендом и Чимаевым. Прислал нам видео и рассказал, как это было
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: MMA Junkie
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Когда тот спросил Анкалаева, как его зовут, дагестанец ответил - Мага!