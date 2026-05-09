Забит Магомедшарипов – о карьере: «UFC был невыгоден третий чемпион из России»

Забит Магомедшарипов рассказал о причинах завершения карьеры.

«Никак меня не хотели сделать чемпионом. Я-то знаю почему. На тот момент было много чемпионов из России: и Хабиб, и Петр Ян. Им [UFC] был невыгоден третий чемпион из России.

Пока их [российских чемпионов] не было, меня хорошо продвигали. А потом меня стали задвигать, они хотели сделать чемпионом Корейского Зомби», – сказал Магомедшарипов.

Последний бой в UFC Магомедшарипов провел в 2019 году. Он ушел из лиги с рекордом 6-0.

5 июля Магомедшарипов проведет схватку на турнире ACBJJ в Москве.