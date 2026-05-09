Забит Магомедшарипов – о карьере: «UFC был невыгоден третий чемпион из России»
Забит Магомедшарипов рассказал о причинах завершения карьеры.
Экс-боец UFC Забит Магомедшарипов назвал одну из причин завершения профессиональной карьеры.
«Никак меня не хотели сделать чемпионом. Я-то знаю почему. На тот момент было много чемпионов из России: и Хабиб, и Петр Ян. Им [UFC] был невыгоден третий чемпион из России.
Пока их [российских чемпионов] не было, меня хорошо продвигали. А потом меня стали задвигать, они хотели сделать чемпионом Корейского Зомби», – сказал Магомедшарипов.
Последний бой в UFC Магомедшарипов провел в 2019 году. Он ушел из лиги с рекордом 6-0.
5 июля Магомедшарипов проведет схватку на турнире ACBJJ в Москве.
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: ACBJJ
Возможно хотел как Хабиб завершить начатое и завершить карьеру , а это все растянулось на года .
Вспомни сколько раз Яира вытягивали на титульный бой , сейчас Лопесу дали второй титульник при более очевидных кандидатах ( немудрено что чемпион из Мексики им был бы интереснее , чем очередной из России ( тогда Забит , сейчас Евлоев )
Сколько тянули Анкалаева отбросив его после ничьей с Блаховичем , как сразу задвинули после поражения Перейре и дали титульник очередной раз Прохазке .
У компании свой интерес . Поэтому мы и смотрим за ней .
Первенство Дагестана или России по борьбе или рукопашке я не смотрю и никого там не знаю .
А так про чимаева также писали, что бензобака не хватит, потом был декласс дюплесси)
6 боев всего провел и чем-то недоволен
Волк в 8 бою стал чемпионом, например
а не ныл про зомби