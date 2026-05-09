Забит Магомедшарипов – о карьере: «UFC был невыгоден третий чемпион из России»

Забит Магомедшарипов рассказал о причинах завершения карьеры.

Экс-боец UFC Забит Магомедшарипов назвал одну из причин завершения профессиональной карьеры.

«Никак меня не хотели сделать чемпионом. Я-то знаю почему. На тот момент было много чемпионов из России: и Хабиб, и Петр Ян. Им [UFC] был невыгоден третий чемпион из России.

Пока их [российских чемпионов] не было, меня хорошо продвигали. А потом меня стали задвигать, они хотели сделать чемпионом Корейского Зомби», – сказал Магомедшарипов.

Последний бой в UFC Магомедшарипов провел в 2019 году. Он ушел из лиги с рекордом 6-0.

5 июля Магомедшарипов проведет схватку на турнире ACBJJ в Москве.

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: ACBJJ
Забит хороший человек и очень яркий боец,но с таким кардио он бы чемпионство не потянул
Ответ Romero_095
Про Чимаева говорили тоже самое, но факту все 5 раундов доминировал в титульном бою
Ответ Romero_095
А вопрос не в том потянул бы он или нет . Его реально в моменте задвинули назад и тянули резину . Он перегорел и завязал .
Возможно хотел как Хабиб завершить начатое и завершить карьеру , а это все растянулось на года .
Вспомни сколько раз Яира вытягивали на титульный бой , сейчас Лопесу дали второй титульник при более очевидных кандидатах ( немудрено что чемпион из Мексики им был бы интереснее , чем очередной из России ( тогда Забит , сейчас Евлоев )
Сколько тянули Анкалаева отбросив его после ничьей с Блаховичем , как сразу задвинули после поражения Перейре и дали титульник очередной раз Прохазке .

У компании свой интерес . Поэтому мы и смотрим за ней .
Первенство Дагестана или России по борьбе или рукопашке я не смотрю и никого там не знаю .
5 чемпионских раундов ты бы не выжил)
Ответ Михаил Ишин
100%
Ответ Михаил Ишин
Если они потребовались бы)
А так про чимаева также писали, что бензобака не хватит, потом был декласс дюплесси)
ерунда какая-то
6 боев всего провел и чем-то недоволен
Волк в 8 бою стал чемпионом, например
а не ныл про зомби
Ответ Экочёрт 4000
Вот ты и подтвердил его слова
Он у середняка Каттара еле выиграл бой, топов дивизиона он бы точно не прошел.
Кринжанул Забит
Ни Петр, ни Махачев тогда небыли еще чемпами
Ответ Axmat Cecenov
Забит ничего и не говорит про Махачева. Петр и Хабиб в 2020-м были чемпионами, Забит карьеру завершил в 2022-м году.
Ответ Axmat Cecenov
Хабиб был
Да дали бы забиту титульник, он же сам решил завязать с боями.
выносливость у него ровно такая же как и у всех, но в отличие от остальных он тотально чист судя по телосложению, на того же Палконяна или Махачева глянуть в бою - там трапеции как у кентавра и венозность, и не надо тут про креатин рассказывать
Забит классный яркий боец, но праймового волка он бы не прошел.
Забит самый зрелищный из наших бойцов выступавших в ЮФС. Он как кино герой каратэ боевиков на VHS. Жаль, что рано закончил.
