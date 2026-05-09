Призовой фонд турнира UFC в Белом доме составит $1 млн: $300 тысяч – за бой вечера, $200 тысяч – за выступление вечера

В Ньюарке прошла пресс-конференция, посвященная турниру UFC в Белом доме, который пройдет 15 июня.

На ней президент лиги Дана Уайт заявил, что призовой фонд турнира составит $1 млн: по $300 тысяч – участникам лучшего боя вечера, по $200 тысяч – за лучшее выступление вечера. Всего на UFC Freedom 250 пройдет семь поединков.

Ивент возглавит титульный бой в легком весе между Илией Топурией и Джастином Гейджи. Соглавным событием станет поединок за временный пояс в тяжелом весе между Алексом Перейрой и Сирилом Ганом.

Илия Топурия заступился за Алекса Перейру на пресс-конференции, когда Джош Хокит начал того оскорблять

Громкая встреча Трампа с участниками турнира UFC в Белом доме: показал уникальный пояс и вспомнил Хабиба