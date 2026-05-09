Экс-боец UFC Тюлюлин – о Стрикленде: «Не удивлюсь, если Шон где-то носит оружие с собой. Знаю, что оно у него есть»

Денис Тюлюлин заявил, что Шон Стрикленд имеет оружие.

Экс-боец UFC Денис Тюлюлин, спарринговавший с Шоном Стриклендом , не исключил, что американский боец носит с собой оружие.

– Стрикленд действительно везде ходит с оружием. Мог прийти на тренировку с пистолетом?

– Я такого не видел. Но понимаю, что оно у него есть, что он увлекается стрельбой, охотой, умеет стрелять. Но там это нормально. Это Невада. Я там снимал комнату у женщины из Азии, у нее двое детей и три или четыре пистолета. Я спрашивал: «Ты стреляла? Знаешь вообще, как обращаться с ним?» Она говорит: «Нет, они просто лежат». То есть не удивлюсь, если Шон где-то носит оружие с собой, и знаю, что оно у него есть, – сказал Тюлюлин в интервью корреспонденту Спортса’’ Вадиму Тихомирову.

В ночь на 10 мая на UFC 328 Стрикленд проведет титульный бой в среднем весе против Хамзата Чимаева.

