Экс-боец UFC Тюлюлин – о Стрикленде: «В субботу у него был бой, а во вторник он спарринговал и улетал в нокаут, пропустив локоть навстречу»

Экс-боец UFC Денис Тюлюлин, который спарринговал с Шоном Стриклендом , рассказал об особенностях работы с американским бойцом.

– Вы видели, чтобы Стрикленда ловили на прием?

– Когда был с ним в зале, не видел. Думаю, проблем с этим у ребят, кто борется, не возникнет. Сам я только видел, как он падал в нокаут. Причем в субботу у него был бой, а во вторник он спарринговал и улетал в нокаут, пропустив локоть навстречу. Завершал тренировку и уходил.

– Как раз говорят, что он много спаррингует и за счет этого обрастает боевым опытом. Почему это не может ему помочь [в бою с Хамзатом Чимаевым]?

– Он действительно проводит много спаррингов и любит их, но, чтобы что-то заготовить под Хамзата, нужны отработки. А я этого не видел. Как будто намного больше у них было просто спаррингов и ММА-борьбы. Наработок под кого-то конкретного я в зале не видел, – рассказал Тюлюлин в интервью корреспонденту Спортса’’ Вадиму Тихомирову.

В ночь на 10 мая на UFC 328 Стрикленд проведет титульный бой в среднем весе против Хамзата Чимаева.

