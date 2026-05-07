Холлоуэй – о бое с Конором: «Примерно знаю, когда буду драться. Это огромный бой»

Макс Холлоуэй поделился мыслями о возможном реванше против Конора Макгрегора.

«Я хотел бы взять реванш. Примерно знаю, когда буду драться. Это огромный бой. Все, что связано с Конором – грандиозное событие», – сказал Холлоуэй.

В последний раз Макгрегор выходил в октагон в июле 2021-го. В третьем поединке с Дастином Порье он получил тяжелый перелом ноги и проиграл техническим нокаутом.

Холлоуэй в марте этого года проиграл Чарльзу Оливейре в бою за титул BMF.

Уайт – о переговорах с Конором: «Ситуация выглядит хорошо. Объявим, когда заключим сделку»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Reuters
Мне всё равно с кем, но я хочу чтобы Конор вышел в последний раз. С его коронной походкой и прогревом с прессой. Ну в последний раз придумайте какой то конфликт. Человек заслужил максимальную выплату за заслуги перед миром ММА.
Что-то в этом есть
Но ему прям максимально придётся включится , отношение к нему все же изменилось
100% изменилось. Но все же многие хотят посмотреть, что сейчас из себя представляет боец Конор) это интересно увидеть даже тем, кто отношение свое к нему изменил
Говори как есть, огромные деньги)
Видимо, в UFC нет особых надежд на то, что Конор проведёт больше, чем один бой) Иначе ему дали бы кого-нибудь попроще: Холлоуэй - это похороны.
И потом перчатки в центр
С Максом будет прямо противоположная ситуация Стрикленду и Чимаеву, спокойно на прессухе и огонь в октагоне.
Макс воин без страха и упрека, он заслуживает большой гонорар, особенно на закате карьеры. В этой схеме Конор слабое звено. Бедолага Чендлер тому подтверждение.
