Холлоуэй – о бое с Конором: «Примерно знаю, когда буду драться. Это огромный бой»
Макс Холлоуэй поделился мыслями о возможном реванше против Конора Макгрегора.
«Я хотел бы взять реванш. Примерно знаю, когда буду драться. Это огромный бой. Все, что связано с Конором – грандиозное событие», – сказал Холлоуэй.
В последний раз Макгрегор выходил в октагон в июле 2021-го. В третьем поединке с Дастином Порье он получил тяжелый перелом ноги и проиграл техническим нокаутом.
Холлоуэй в марте этого года проиграл Чарльзу Оливейре в бою за титул BMF.
Уайт – о переговорах с Конором: «Ситуация выглядит хорошо. Объявим, когда заключим сделку»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Reuters
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Но ему прям максимально придётся включится , отношение к нему все же изменилось