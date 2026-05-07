Сын Рэмпейджа Джексона признал вину по делу об избиении рестлера. Предполагаемое наказание – 90 дней тюремного заключения

Сын Рэмпейджа получит 90 дней тюремного заключения.

Сын Куинтона «Рэмпейджа» Джексона Раджа признал вину в нанесении тяжких телесных повреждений рестлеру.

Вынесение приговора запланировано на июнь. Окружная прокуратура сообщила, что предполагаемым наказанием будет 90 дней тюремного заключения, возмещение ущерба в размере $81 тысячи и два года условного срока.

Напомним, что 23 августа 2025 года Раджа напал на профессионального рестлера Стюарта Смита во время мероприятия Knokx Pro Wrestling. Смит получил черепно-мозговую травму и провел несколько дней в реанимации.

Прошлой осенью полиция Лос-Анджелеса арестовала Джексона, но его отпустили под залог в $50 тысяч.

