Сын Рэмпейджа Джексона признал вину по делу об избиении рестлера. Предполагаемое наказание – 90 дней тюремного заключения
Сын Рэмпейджа получит 90 дней тюремного заключения.
Сын Куинтона «Рэмпейджа» Джексона Раджа признал вину в нанесении тяжких телесных повреждений рестлеру.
Вынесение приговора запланировано на июнь. Окружная прокуратура сообщила, что предполагаемым наказанием будет 90 дней тюремного заключения, возмещение ущерба в размере $81 тысячи и два года условного срока.
Напомним, что 23 августа 2025 года Раджа напал на профессионального рестлера Стюарта Смита во время мероприятия Knokx Pro Wrestling. Смит получил черепно-мозговую травму и провел несколько дней в реанимации.
Прошлой осенью полиция Лос-Анджелеса арестовала Джексона, но его отпустили под залог в $50 тысяч.
Сын легенды UFC чуть не убил рестлера во время шоу. «Мстил» за удар банкой пива об голову
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Bloody Elbow
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
нормально папка порешал
Обычное покушение на убийство.
Сколько он с отцом забашлял потерпевшему вообще вторично.
Вот видео, реально мог убить человека.............................