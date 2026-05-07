13

Сын Рэмпейджа Джексона признал вину по делу об избиении рестлера. Предполагаемое наказание – 90 дней тюремного заключения

Сын Куинтона «Рэмпейджа» Джексона Раджа признал вину в нанесении тяжких телесных повреждений рестлеру.

Вынесение приговора запланировано на июнь. Окружная прокуратура сообщила, что предполагаемым наказанием будет 90 дней тюремного заключения, возмещение ущерба в размере $81 тысячи и два года условного срока.

Напомним, что 23 августа 2025 года Раджа напал на профессионального рестлера Стюарта Смита во время мероприятия Knokx Pro Wrestling. Смит получил черепно-мозговую травму и провел несколько дней в реанимации.

Прошлой осенью полиция Лос-Анджелеса арестовала Джексона, но его отпустили под залог в $50 тысяч.

Сын легенды UFC чуть не убил рестлера во время шоу. «Мстил» за удар банкой пива об голову

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Bloody Elbow
13 комментариев
3 месяца и 80к за то что чуть не лишил человека жизни?
нормально папка порешал
Ответ Габи Жезус
Там неофициально рестлеру четверть ляма как минимум закинули. Видимо примирились и суд по минималке наказал.
Безумие) он там чувака чуть в настил ринга не вбил и за это 3 месяца тюрьмы 😆
Чувака по счастливой случайности на тот свет не отправил и за это 80k и 3 месяца тюрьмы - просто безумие. Причём тип реально опасный, там же не драка или какой-то конфликт в который его втянули против его воли, сомневаюсь, что это каким-либо образом на состояние аффекта можно было скинуть. Тем более если пострадавшему пришлось медицинские счета самому оплачивать, то эти 80k вообще ни о чём, это уже не говоря о возможных долговременных последствиях и связанных с ними расходов. Чувак же, вроде, рестлер? Ему как теперь себе на хлеб зарабатывать, боясь лишний раз не так упасть или подзатыльник получить?! Просто дичь!
He dindu nuffin; he’s a good boy! Штат Калифорния во всей красе.
90 дней?
Обычное покушение на убийство.
Сколько он с отцом забашлял потерпевшему вообще вторично.
Представляю, если бы что-то подобное произошло в России: событие нарезано спортсом на пару десятков новостей, визг стоит на весь сайт, как страшно жить в ЭТОЙ СТРАНЕ. А это правосудие - какое надо правосудие, демократическое! Судья ещё улыбнулся и спросил "How are you?"
Йо, этому беляшу ещё повезло что его самого не засудили и не посадили на репарации, теперь хоуми настоящий гэнста и на районе авторитетен.
если бы это был обычный человек, ему дали бы несколько лет
Пятак минимум
https://www.championat.com/boxing/news-6148982-restlera-sajko-styu-vypisali-iz-bolnicy-posle-izbieniya-synom-rempejdzha-dzheksona.html
Вот видео, реально мог убить человека.............................
