Муслим Салихов снялся с боя на турнире UFC в Макао из-за травмы

Муслим Салихов не выступит на турнире UFC Fight Night 277 в Макао.

Салихов получил травму, он должен был провести бой с австралийцем Джейком Мэтьюзом.

«К сожалению, ожидание и реальность не всегда совпадают, и травмы случаются, когда ты этого не ожидаешь. Сегодня врачи сделали операцию на локте, восстановление займет пару недель, и я скоро буду в строю. Сожалею, что этот бой не увидят фанаты UFC, но я обязательно вернусь», – написал Салихов.

