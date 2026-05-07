Муслим Салихов снялся с боя на турнире UFC в Макао из-за травмы
Муслим Салихов не выступит на турнире UFC Fight Night 277 в Макао.
Муслим Салихов не выступит на турнире UFC Fight Night 277 в Макао.
Салихов получил травму, он должен был провести бой с австралийцем Джейком Мэтьюзом.
«К сожалению, ожидание и реальность не всегда совпадают, и травмы случаются, когда ты этого не ожидаешь. Сегодня врачи сделали операцию на локте, восстановление займет пару недель, и я скоро буду в строю. Сожалею, что этот бой не увидят фанаты UFC, но я обязательно вернусь», – написал Салихов.
А вы знаете, когда бойцам UFC падает гонорар на счет? Мы задали такой вопрос
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Муслима Салихова
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Мужики помогите 200 + набрать
Мужики помогите 200 + набрать
А скидывать как будешь?
Очень жаль. Лишились потенциального зрелища.
Очень жаль. Лишились потенциального зрелища.
А представь, как его многомиллионые китайские фанаты расстроились. Всё-таки, если не ошибаюсь, Муслим – единственный до сих пор не китаец, кому присваивалось почетное звание "Король кунг-фу". Хотя, думаю, Забит тоже мог бы на него претендовать😊😊😊, правда, больше за успехи за пределами соревнований по Ушу. Больше за популяризацию китайских единоборств во всём мире.
На пенсию
Крутой мужик.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем