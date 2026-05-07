Александр Волков: «Мне лучше, если получится повидаться с соперником перед боем, посмотреть, как он себя ведет, как держится»

Александр Волков высказался о встречах с соперниками накануне боев.

«Мне даже лучше, если получится повидаться с оппонентом в течение недели, посмотреть, попытаться составить какие-то впечатления по тому, как он себя ведет, как держится.

Я не избегаю таких встреч. Но в целом без разницы. Я достаточно ментально устойчивый», – сказал Волков в разговоре со Спортсом”.

Волков и Валдо Кортес-Акоста проведут поединок в соглавном событии UFC 328. В октябре 2025-го Волков (39-11) победил Жаилтона Алмейду.

