Волков рассказал, когда UFC платит гонорар за бой: «Понедельник, реже во вторник. Просто потому что это ближайший рабочий день банков»

Александр Волков рассказал, когда боец получает деньги за поединок в UFC.

«Как правило, в понедельник, реже во вторник. Просто потому что это ближайший рабочий день банков. Чаще всего именно в понедельник тебе приходит зачисление», – сказал Волков в разговоре со Спортсом”.

Волков и Валдо Кортес-Акоста проведут поединок в соглавном событии UFC 328. В октябре 2025-го Волков (39-11) победил Жаилтона Алмейду.

