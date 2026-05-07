Волков рассказал, когда UFC платит гонорар за бой: «Понедельник, реже во вторник. Просто потому что это ближайший рабочий день банков»
Александр Волков рассказал, когда боец получает деньги за поединок в UFC.
«Как правило, в понедельник, реже во вторник. Просто потому что это ближайший рабочий день банков. Чаще всего именно в понедельник тебе приходит зачисление», – сказал Волков в разговоре со Спортсом”.
Волков и Валдо Кортес-Акоста проведут поединок в соглавном событии UFC 328. В октябре 2025-го Волков (39-11) победил Жаилтона Алмейду.
А вы знаете, когда бойцам UFC падает гонорар на счет? Мы задали такой вопрос
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Спортс’‘
