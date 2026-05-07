Роман Копылов: «Кто вес не гонял, тот цену воды не знает. Ни сок, ни газировка, ничего лучше обычной воды, когда ты встал на весы, нет»

Копылов рассказал о сгонке веса.

Роман Копылов рассказал о сгонке веса за неделю до боя.

«Кто вес не гонял, тот цену воды не знает. Простой обычной воды. Потому что хочется именно ее. Ни сок, ни газировку, ничего лучше обычной воды, когда ты встал на весы, нет.

Сейчас нас UFC обеспечивает готовой едой с учетом весогонки. Когда тренируешься в Вегасе, можешь брать ее в UFC PI и на неделе боя получаешь весь необходимый рацион, но пища уже менее калорийная, без соли. Рыба. Белое мясо. Если бы сейчас можно было съесть любую еду без ущерба для сгонки, я бы выбрал пиццу.

В последние дни перед взвешиванием я обычно провожу по одной тренировке вечером. Ничего особенного: разогрелся, побил лапы, повозился в борьбе, полежал в полотенцах, попотел. Опять то же самое. Днем могу куда-то пойти погулять недалеко от отеля», – сказал Копылов в разговоре со Спортсом”.

В воскресенье, 10 мая, Копылов проведет поединок против Марко Тулио на UFC 328.

А вы знаете, когда бойцам UFC падает гонорар на счет? Мы задали такой вопрос