  • Роман Копылов: «Кто вес не гонял, тот цену воды не знает. Ни сок, ни газировка, ничего лучше обычной воды, когда ты встал на весы, нет»
13

«Кто вес не гонял, тот цену воды не знает. Простой обычной воды. Потому что хочется именно ее. Ни сок, ни газировку, ничего лучше обычной воды, когда ты встал на весы, нет.

Сейчас нас UFC обеспечивает готовой едой с учетом весогонки. Когда тренируешься в Вегасе, можешь брать ее в UFC PI и на неделе боя получаешь весь необходимый рацион, но пища уже менее калорийная, без соли. Рыба. Белое мясо. Если бы сейчас можно было съесть любую еду без ущерба для сгонки, я бы выбрал пиццу.

В последние дни перед взвешиванием я обычно провожу по одной тренировке вечером. Ничего особенного: разогрелся, побил лапы, повозился в борьбе, полежал в полотенцах, попотел. Опять то же самое. Днем могу куда-то пойти погулять недалеко от отеля», – сказал Копылов в разговоре со Спортсом”.

В воскресенье, 10 мая, Копылов проведет поединок против Марко Тулио на UFC 328.

А вы знаете, когда бойцам UFC падает гонорар на счет? Мы задали такой вопрос

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Спортс”
13 комментариев
Лол, кто вас заставляет гонять вес? Деритесь в своём природном весе, делов то.
Лол, кто вас заставляет гонять вес? Деритесь в своём природном весе, делов то.
Так все гоняют, але.
Ну и бред. Любой вменяемый человек знает ценность воды, весогонка тут вообще как не пришей кобыле хвост.
Как-то раз я случайно прошёл весосгонку. У дочери было день рождения, я решил нарядиться в костюм медведя - большой такой, во весь рост. Дело было ранней зимой, куртку под костюм я не надевал, но оделся тепло, потому что задумка была встретить дочь со школы, привести домой и провести время дома. Штаны, подштанники, футболка, свитер, все дела. Так и сделал, зашли домой с улицы, а переодеться то я не могу, раскрою свою личность! Сначала я даже ничего не понял, а потом чувствую, в одежде, да ещё в костюме медведя с меня пошёл пот градом. Где-то час продолжалось веселье с медведем, потом я типа ушёл, жена повела дочь в ванну, и я тихонько вернулся, вылез из костюма и спрятал его в кладовке. Я чувствую, прямо крыша едет. Ради интереса встал на весы - я скинул 8 кг. Сели за стол праздновать, я вижу не подаю, а сам в первый час выпил практически всю жидкость, что была на столе, под столом, на подоконнике и так далее, и ни разу, простите, в туалет не сходил. Сейчас понимаю, смех смехом, а ведь так можно и в больнице оказаться, ладно мне тогда было 36 лет, почки молодые, выдержали. Но состояние было мама дорогая. И теперь всегда, когда читаю новости про весосгонку, киваю, мол «я ведь тоже своего рода» боец UFC. И при этом я скинул то 8 кг, и то мне было не по себе, и я сразу восполнил водный баланс. Как бойцы скидывают ещё больше, при этом ждут взвешивания, ума не приложу. И делают это перед каждым профессиональным боем.
За час?! Сказки на ночь🤣
Ты с 8 кг погорячился что-то )
бред сумасшедшего - кто не вешался и не обрывался при этом - тот не знает цену воздуху!!
