Стрикленд – о спарринге с Чимаевым: «Маленькая крыса. Ты просто слабый человек»

Стрикленд ответил Чимаеву на видео со спаррингом.

Шон Стрикленд рассказал о спарринге Хамзата Чимаева, который чемпион UFC опубликовал в соцсетях.

«Этот парень – маленькая крыса. Во-первых, я не знал, что нас снимают. Это был наш разминочный раунд. Ты просто слабый человек. Очень слабый. Какой смысл? Мы работали в легком спарринге.

Когда прихожу в зал, я хочу работать с лучшим парнем. Я хотел спарринговать с ним, но он всегда предпочитал избивать бойцов более низкого уровня», – сказал Чимаев.

Титульный бой в среднем весе между Чимаевым и Шоном Стриклендом пройдет в ночь на 10 мая на UFC 328.

«Оставил кусок коленной чашечки на асфальте». Страшная авария, которая чуть не убила Стрикленда

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: UFC
Человек сначала делает дешевый вброс в сми, что Чимаев с ним боялся спарринговать и издевался в зале только над слабаками, а когда тот публикует видео, где они вместе спаррингуют, начинает ныть
Ответ UnDeaD_SoLDieR
Стрикленд же говорил что они спаринговали, причем не раз. Даже рассказывал что их конфликт после одного из спарингов произошел
Ответ maxuser
Не знаю, в феврале в своем интервью он сделал такой вброс:

«Давайте я вам расскажу о нем, — заявил Стрикланд на пресс-конференции после боя. — Когда я прихожу в зал, я нахожу самого здорового и опасного и предлагаю ему спарринговать. Когда Чимаев приходит в зал, он всегда ищет самого мелкого и неквалифицированного и говорит, что вот этот подойдет»
Жесть конечно, вот это уровень юфс нынешний , хороших борцов с качественной работой на земле еле наскребешь на пальцах одной руки. Чимаев так вообще уникум в этом плане
Какой в этом смысл если после того как тобой 5 раундов будут вытирать канвас ты скажешь «он крутой чувак , Реально сильный , ничего кроме уважения»
Ответ одиНгоРоДоднакоманда
Продает бой и делает это хорошо
чувак несколько часов назвал своего покойного батю "мелкой сучкой"))
Ответ Cyle Rayner
Ну назвал и назвал.
назвал и назвал. Думаю не просто так, а за дело.
Ответ Maksmen1995
ещё 10 раз напиши "назвал и назвал"
Так их спарринг и случался…
