Стрикленд – о спарринге с Чимаевым: «Маленькая крыса. Ты просто слабый человек»

Стрикленд ответил Чимаеву на видео со спаррингом.

Шон Стрикленд рассказал о спарринге Хамзата Чимаева , который чемпион UFC опубликовал в соцсетях .

«Этот парень – маленькая крыса. Во-первых, я не знал, что нас снимают. Это был наш разминочный раунд. Ты просто слабый человек. Очень слабый. Какой смысл? Мы работали в легком спарринге.

Когда прихожу в зал, я хочу работать с лучшим парнем. Я хотел спарринговать с ним, но он всегда предпочитал избивать бойцов более низкого уровня», – сказал Чимаев.

Титульный бой в среднем весе между Чимаевым и Шоном Стриклендом пройдет в ночь на 10 мая на UFC 328.

