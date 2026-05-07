Стрикленд – о спарринге с Чимаевым: «Маленькая крыса. Ты просто слабый человек»
Стрикленд ответил Чимаеву на видео со спаррингом.
Шон Стрикленд рассказал о спарринге Хамзата Чимаева, который чемпион UFC опубликовал в соцсетях.
«Этот парень – маленькая крыса. Во-первых, я не знал, что нас снимают. Это был наш разминочный раунд. Ты просто слабый человек. Очень слабый. Какой смысл? Мы работали в легком спарринге.
Когда прихожу в зал, я хочу работать с лучшим парнем. Я хотел спарринговать с ним, но он всегда предпочитал избивать бойцов более низкого уровня», – сказал Чимаев.
Титульный бой в среднем весе между Чимаевым и Шоном Стриклендом пройдет в ночь на 10 мая на UFC 328.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: UFC
Человек сначала делает дешевый вброс в сми, что Чимаев с ним боялся спарринговать и издевался в зале только над слабаками, а когда тот публикует видео, где они вместе спаррингуют, начинает ныть
«Давайте я вам расскажу о нем, — заявил Стрикланд на пресс-конференции после боя. — Когда я прихожу в зал, я нахожу самого здорового и опасного и предлагаю ему спарринговать. Когда Чимаев приходит в зал, он всегда ищет самого мелкого и неквалифицированного и говорит, что вот этот подойдет»
назвал и назвал. Думаю не просто так, а за дело.