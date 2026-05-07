Магомедшарипов проведет схватку 5 июля.

Бывший боец UFC Забит Магомедшарипов проведет схватку на турнире ACBJJ 5 июля в Москве.

«Планируется, что Забит выступит 5 июля. Соперник будет объявлен позднее», – сказал член команды Забита.

35-летний Магомедшарипов не выступал с 2019-го, когда победил Келвина Каттара в карде UFC Fight Night 163.

Фрэнки Эдгар: «Магомедшарипов был феноменальным. Хватал его, бросал на землю, а он приземлялся на ноги. Я думал: «Что за хрень?»