Забит Магомедшарипов проведет схватку на турнире ACBJJ 5 июля в Москве
Бывший боец UFC Забит Магомедшарипов проведет схватку на турнире ACBJJ 5 июля в Москве.
«Планируется, что Забит выступит 5 июля. Соперник будет объявлен позднее», – сказал член команды Забита.
35-летний Магомедшарипов не выступал с 2019-го, когда победил Келвина Каттара в карде UFC Fight Night 163.
Фрэнки Эдгар: «Магомедшарипов был феноменальным. Хватал его, бросал на землю, а он приземлялся на ноги. Я думал: «Что за хрень?»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: ТАСС
Написали бы хоть что схватка по Бжж, из текста непонятно (кто не знает что такое ACBJJ)
Как может быть непонятно по тексту bjj?
