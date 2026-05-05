Чейл Соннен: «Если UFC нужна победа американца в Белом доме, нужно позвонить в Альбукерке»

Соннен советует UFC дать Джонсу бой в Белом доме .

Чейл Соннен намекнул, что UFC стоит пригласить Джона Джонса , если они хотят увидеть победу американского бойца на турнире в Белом доме.

«UFC ставит спорт на первое место. То, что должно происходить на Олимпийских играх, независимо от происходящего в мире, случится на UFC – мы остановимся, пожмем руки и будем соревноваться. Если нужна победа американца, нужно позвонить в Альбукерке. Наш лучший шанс на победу зависит от одного парня», – сказал Соннен.

Турнир UFC Freedom на территории Белого дома состоится 14 июня.

Ренато Мойкано: «В Бразилии все ненавидят Конора и Соннена. Будучи подростком, я даже хотел поехать на турнир UFC лишь для того, чтобы вмазать Чейлу»

Чейл Соннен: «Если Чендлер проиграет Руффи, то завершит карьеру. Это очень вероятно»