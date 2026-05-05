Пратес поднялся на второе место в рейтинге полусреднего дивизиона UFC

Существенные изменения в рейтинге полусреднего веса UFC после турнира в Австралии.

Джек Делла Маддалена опустился на четвертую строчку, теперь категорию возглавил Иэн Гэрри . Следом за ирландцем – Карлос Пратес , поднявшийся на три позиции.

Одно место потеряли Белал Мухаммад и Камару Усман. Леон Эдвардс поднялся на седьмую строчку.

Напомним, поясом полусреднего дивизиона владеет Ислам Махачев.

