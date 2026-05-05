Пратес поднялся на второе место в рейтинге полусреднего дивизиона UFC
UFC обновил рейтинг полусреднего дивизиона.
Существенные изменения в рейтинге полусреднего веса UFC после турнира в Австралии.
Джек Делла Маддалена опустился на четвертую строчку, теперь категорию возглавил Иэн Гэрри. Следом за ирландцем – Карлос Пратес, поднявшийся на три позиции.
Одно место потеряли Белал Мухаммад и Камару Усман. Леон Эдвардс поднялся на седьмую строчку.
Напомним, поясом полусреднего дивизиона владеет Ислам Махачев.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер John Morgan
Просто невероятной плотности и общего уровня дивизион. Теперь сравните с тяжами, где Гана уже на 4 попытку за пояс ставят))
Лёгкий и полусредний веса всегда были будут самыми конкурентными, потому что мужчин этого веса больше всего в мире. Тяжей в принципе в разы меньше, потому и конкуренции там меньше. С учётом этого не очень справедливо, что тяжи при гораздо меньшей конкуренции получают самые большие деньги в бойцовский видах сплрта. Частично это оправдывает тоннаж полученных ударов, но и головы у них крепче.
Тяжи в нулевых-десятых — это самый конкурентный, зрелищный и приковывающий внимание дивизион. С приходом не самого зрелищного и медийного Миочича, который за 5 лет дрался только с двумя людьми, интерес, как и общий уровень, сильно угасли
Так приятно что в дивизионе столько монстров и мой земляк чемпион
Согласен. Еще более приятно, что список лучших бойцов мира (без учета весовых) возглавляет наш земляк.
