Наойя Иноуэ и Джесси Родригес могут провести поединок в январе (Майк Коппингер)

Иноуэ и Родригес могут подраться в январе.

Председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль эш-Шейх хочет организовать поединок абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе Наойи Иноуэ (33-0) и Джесси Родригеса (23-0), сообщает журналист Майк Коппингер.

Ожидается, что боксеры посмотрят за пояс The Ring в полулегком весе. Бой планируется в январе в Японии.

