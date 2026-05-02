Тим Цзю 25 июля проведет бой с Эрролом Спенсом

Бой в полусреднем весе пройдет в Австралии. Точная локация станет известна позже.

Последний раз Эррол Спенс выходил на ринг в июле 2023-го, когда проиграл Теренсу Кроуфорду техническим нокаутом в девятом раунде. Его рекорд – 28-1.

Тим Цзю в декабре 2025-го единогласным решением судей победил Энтони Веласкеса.

Тим Цзю опять проиграл, хотя обещал «срубить дерево» – его угол остановил избиение

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: инстаграм No Limit Boxing
10 комментариев
А это интересно. Праймовый Спенс прошёлся бы по Цзю, а после простоя интересно посмотреть
Он и сейчас удосрочит Цзю
Тоже думаю что фаворит, но простой не маленький был
Спенс даже с дивана это го Австралийского мешка разберет
Для Тима большой бой. Для Спенса разминочный после простоя.
тю, я думал, что Спенс уже закончил
это получается у Цзю наконец-то первый реальный шанс таки побить топового соперника в США, ну некогда топового
но все равно
Он счас в студии сидит как эксперт, на Бенавидесе-Зурдо, я поначалу подумал OG Тзю позвали. Пипец похожи
Спенс воскрес 🫥
Как-то опрометчиво для Тимофея, чей уровень уже вроде очевиден. А так, я как-то с детства за андердогов).
