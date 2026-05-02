Тим Цзю 25 июля проведет бой с Эрролом Спенсом
Бой в полусреднем весе пройдет в Австралии. Точная локация станет известна позже.
Последний раз Эррол Спенс выходил на ринг в июле 2023-го, когда проиграл Теренсу Кроуфорду техническим нокаутом в девятом раунде. Его рекорд – 28-1.
Тим Цзю в декабре 2025-го единогласным решением судей победил Энтони Веласкеса.
Тим Цзю опять проиграл, хотя обещал «срубить дерево» – его угол остановил избиение
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: инстаграм No Limit Boxing
это получается у Цзю наконец-то первый реальный шанс таки побить топового соперника в США, ну некогда топового
но все равно