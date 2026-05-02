Карлос Пратес: «Надеюсь, Гэрри победит Махачева. У него есть для этого навыки»

Карлос Пратес: надеюсь, Гэрри победит Махачева, у него есть для этого навыки.

Боец полусреднего дивизиона UFC Карлос Пратес отреагировал на слова Иэна Гэрри.

Ранее Гэрри, обращаясь к Пратесу, заявил: «Сначала я побью Махачева, а потом подерусь с тобой в Бразилии».

«Да, давайте сделаем это. Надеюсь, Иэн победит Ислама. Конечно, это очень тяжелый бой, но у него есть навыки, чтобы выиграть. Погнали, давайте устроим это.

Я буду там, буду смотреть их бой. Он пройдет за два дня до моего дня рождения, так что попрошу у UFC билеты в качестве подарка», – сказал Пратес.

Ранее появилась информация, что титульный бой между Махачевым и Гэрри может возглавить турнир UFC 330, который состоится в августе в Филадельфии.

«Хорошая работа, тортик «Нутелла». Махачев отреагировал на победу Пратеса над Маддаленой

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: UFC
Навыки, какие-никакие есть у всех) но против Ислама ему ловить нечего..
Да с чего бы? Гэрри умнейший боец с хорошей защитой от борьбы
Но это не поможет против Ислама. Может,конечно,уже аура такая или я,скорей всего,мало понимаю в единоборствах. Но что-то никого вообще не видно,на кого можно подумать что победят Ислама.
Есть опасение, что Махачеву будет нехватать антропометрии для боев с крупными полусредневесами вроде Гэрри, Пратеса Рахмонова. Но тем ценнее будет победа над этими соперниками.
Пратэс конечно топ,на после Гэрри отлетит и он от Ислама!
Бред какой то
