Карлос Пратес: надеюсь, Гэрри победит Махачева, у него есть для этого навыки.

Боец полусреднего дивизиона UFC Карлос Пратес отреагировал на слова Иэна Гэрри .

Ранее Гэрри, обращаясь к Пратесу, заявил : «Сначала я побью Махачева, а потом подерусь с тобой в Бразилии».

«Да, давайте сделаем это. Надеюсь, Иэн победит Ислама . Конечно, это очень тяжелый бой, но у него есть навыки, чтобы выиграть. Погнали, давайте устроим это.

Я буду там, буду смотреть их бой. Он пройдет за два дня до моего дня рождения, так что попрошу у UFC билеты в качестве подарка», – сказал Пратес.

Ранее появилась информация, что титульный бой между Махачевым и Гэрри может возглавить турнир UFC 330, который состоится в августе в Филадельфии.

