Туиваса – о седьмом поражении подряд: «Снова подвел своих фанатов. Но я никогда не сдамся»

Боец тяжелого дивизиона UFC Тай Туиваса высказался о седьмом поражении подряд.

2 мая на UFC Fight Night 275 Туиваса уступил единогласным решением судей Луи Сазерлэнду. В последний раз он побеждал в феврале 2022-го, когда нокаутировал Деррика Льюиса.

«Извините, я старался. Чувствовал себя хорошо. Проделал большую работу, но результата не добился. Чувствую себя полным дерьмом. Снова подвел своих фанатов. Придется начинать все заново. Чертов спорт.

Но я никогда не сдамся. Я из западного Сиднея – чтобы я сдался, меня нужно вырубить. Простите, мои преданные фанаты, правда простите. И моей команде – люблю вас», – написал в социальных сетях Туиваса.

UFC Fight Night 275: Пратес нокаутировал Маддалену, Газиев проиграл Перичичу и другие бои

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: инстаграм Тая Туивасы
Дальше меньше брат! Ни шагу вперед💪
Дальше меньше брат! Ни шагу вперед💪
Только тормоз, никакого газа, братья! Будут проблемы, звоните, всегда сброшу!
Он просто Тони хочет догнать и перегнать
Его надо вместе с Шамилем Газиевым загнать в горы для выносливости, а еще ему жрать надо меньше, хороший полутяж получится
Как его не увольняют просто диву даёшься. Ещё после прошлого боя должны были, если и после этого не уволят то вообще дичь будет.
