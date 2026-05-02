Бонусы UFC Fight Night 275: Газиев против Перичича – лучший поединок вечера
Четыре бойца получили денежные бонусы по итогам UFC Fight Night 275.
Четыре бойца получили денежные вознаграждения по итогам выступлений на турнире UFC Fight Night 275. Ивент прошел 2 мая в австралийском Перте.
Тяжеловесы Шамиль Газиев и Брэндо Перичич забрали бонус в размере $100 тысяч каждый. Их бой был признан лучшим поединком вечера.
Бонус за «Выступление вечера» достался Карлосу Пратесу, который финишировал Джека Делла Маддалену в главном событии турнира, а также Куиллану Салкиллду. Оба бойца получат по $100 тысяч.
UFC Fight Night 275: Пратес нокаутировал Маддалену, Газиев проиграл Перичичу и другие бои
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Алекса Бехунина
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Честно со всем уважением к газиеву, но насколько же несуразно он выглядит. Почему-то вообще не могу его бои смотреть.
Держалка страшная у Газиева.
Дыхалки у Газиева нет совсем, на морально-волевых вперёд шёл. Деньги, конечно, большие, но можно так получить непоправимый урон здоровью.
В финале показалось, что Газиев вышел со словами небезызвестного казаха «Оу, бой».
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем