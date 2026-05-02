Бонусы UFC Fight Night 275: Газиев против Перичича – лучший поединок вечера

Четыре бойца получили денежные бонусы по итогам UFC Fight Night 275.

Четыре бойца получили денежные вознаграждения по итогам выступлений на турнире UFC Fight Night 275 . Ивент прошел 2 мая в австралийском Перте.

Тяжеловесы Шамиль Газиев и Брэндо Перичич забрали бонус в размере $100 тысяч каждый. Их бой был признан лучшим поединком вечера.

Бонус за «Выступление вечера» достался Карлосу Пратесу , который финишировал Джека Делла Маддалену в главном событии турнира, а также Куиллану Салкиллду. Оба бойца получат по $100 тысяч.

