Гэрри – Пратесу: «Сначала я побью Махачева, а потом подерусь с тобой в Бразилии»

Боец полусреднего дивизиона UFC Иэн Гэрри обратился к Карлосу Пратесу.

2 мая Пратес победил Джека Делла Маддалену техническим нокаутом в третьем раунде. Бой возглавил турнир UFC в Перте.

«Карлос, сначала я побью Ислама, а потом подерусь с тобой в Бразилии. Давай устроим это!» – написал в социальных сетях Гэрри.

Ранее появилась информация, что титульный бой между Махачевым и Гэрри может возглавить турнир UFC 330.

«Хорошая работа, тортик «Нутелла». Махачев отреагировал на победу Пратеса над Маддаленой

Самая интересная весовая категория на сегодня. Еще бы Рахмонов побыстрее вернулся
А Моралеса куда списали? #3 дивизиона, рекорд без поражений, победы нокаутами, а остался не у дел. Дана Уайт ему вроде обещал большой бой после Шона Бреди.
Так и пропадёт потом как Рахмонов.
Рахмонов не просто так пропал, а из-за травмы, а потом рецидива.
Реванш Пратеса с Гэрри будет интересно глянуть. С Исламом ... Он не будет с ними в стойке биться. А в борьбе обоим ловить нечего.
Когда было интересны бои Гэрри? Самый прагматичный боец наверно сейчас. Я не говорю, что он слабый, но его стиль несмотробельный. Вот зарубу Пратеса и Моралеса я бы с удовольствием посмотрел , ну или Топурию с ними, он ведь тоже хотел подняться к Исламу )
С Топурия было бы круто, конечно. Но мало в это верю. Если поднимется, то думаю только ради чемпионского боя с Исламом. Громкий и денежный бой. Подниматься ради обычных бойцов смысла ему нет. С Гэрри есть история, но сам не зрелищный, согласен.
То ли ДДМ такой слабый, то ли Пратес апнулся значительно. Есть чуство ,что бразилец ушатает Гэри в реванше.
