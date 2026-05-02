Гэрри – Пратесу: «Сначала я побью Махачева, а потом подерусь с тобой в Бразилии»

Боец полусреднего дивизиона UFC Иэн Гэрри обратился к Карлосу Пратесу .

2 мая Пратес победил Джека Делла Маддалену техническим нокаутом в третьем раунде. Бой возглавил турнир UFC в Перте.

«Карлос, сначала я побью Ислама , а потом подерусь с тобой в Бразилии. Давай устроим это!» – написал в социальных сетях Гэрри.

Ранее появилась информация, что титульный бой между Махачевым и Гэрри может возглавить турнир UFC 330.

