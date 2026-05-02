«Хорошая работа, тортик «Нутелла». Махачев отреагировал на победу Пратеса над Маддаленой
Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев отреагировал на победу Карлоса Пратеса над Джеком Делла Маддаленой.
2 мая на UFC Fight Night 275 Пратес победил Делла Маддалену техническим нокаутом в третьем раунде. Бой возглавил турнир промоушена в Перте.
«Хорошая работа, тортик «Нутелла», – написал в социальных сетях Махачев.
В декабре Пратес выложил ролик, в котором он в папахе ест шоколадную пасту, а на фоне играет песня «Дагестан».
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Ислама Махачева
Махачев не будет стоять перед Пратесом, как Маддалена. Скрутит в бараний рог, как говорят на Кавказе)))
Махачев порвет их всех Вперёд Дагестан Вперёд Россия 🇷🇺 Наши бойцы лучшие в мире!!!
В стойке Пратес конечно очень хорош,но когда Мадалена переводил его,то было очевидно,что в борьбе он никакой. Все закончится быстрым сабмишеном,если он не попадёт первым ударом
После боя понятно, что он нулевой в борьбе относительно Ислама. Махачев им пол вытерет. Там без вариантов.
Это такая реклама кофейни «нутелла» в Махачкале )
Какое же сильное бесчувствие юмора у махи. Надеюсь, Пратес снесет ему папаху.
