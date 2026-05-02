«Хорошая работа, тортик «Нутелла». Махачев отреагировал на победу Пратеса над Маддаленой

Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев отреагировал на победу Карлоса Пратеса над Джеком Делла Маддаленой.

2 мая на UFC Fight Night 275 Пратес победил Делла Маддалену техническим нокаутом в третьем раунде. Бой возглавил турнир промоушена в Перте.

«Хорошая работа, тортик «Нутелла», – написал в социальных сетях Махачев.

В декабре Пратес выложил ролик, в котором он в папахе ест шоколадную пасту, а на фоне играет песня «Дагестан».

