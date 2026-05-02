Карлос Пратес: «У Бразилии еще никогда не было чемпиона в полусреднем весе. Я стану первым»

Карлос Пратес высказался о победе над Джеком Делла Маддаленой.

Боец полусреднего дивизиона UFC Карлос Пратес высказался о победе над Джеком Делла Маддаленой.

2 мая Пратес победил Делла Маддалену техническим нокаутом в третьем раунде. Бой возглавил турнир UFC в Перте.

«Это просто бизнес, часть игры. Джек – отличный чемпион. Но кто следующий? В августе я буду в первом ряду, буду смотреть бой Махачева. И именно я стану следующим претендентом – хочу подраться с победителем.

У Бразилии еще никогда не было чемпиона в полусреднем весе – я стану первым», – сказал Пратес.

Ранее стало известно, что бой Ислама Махачева и Иэна Гэрри может возглавить турнир UFC 330, который состоится в августе в Филадельфии.

UFC Fight Night 275: Пратес нокаутировал Маддалену, Газиев проиграл Перичичу и другие бои

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
Интересно с Моралесом глянуть бой. Моралес выключатель знатный.
Ответ summer-winter
Интересно с Моралесом глянуть бой. Моралес выключатель знатный.
Вы только соцсети его не смотрите, дар речи выключит
провел очень сильный бой, должен получить шанс на титул
Ответ Binar Grafis
провел очень сильный бой, должен получить шанс на титул
Вопрос только :" Когда?" С учётом того, что бой с Гэрри на август уже практически назначен. При том что команда Ислама хотела на июль. Теперь ты предлагаешь переназначить бой с Пратесом и с одновременным переносом его ещё дальше на осень? И главное – чем таким провинился Гэрри, чтобы забирать у него титульник?
С Моралесом претендентский
