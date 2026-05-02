Карлос Пратес: «У Бразилии еще никогда не было чемпиона в полусреднем весе. Я стану первым»
Боец полусреднего дивизиона UFC Карлос Пратес высказался о победе над Джеком Делла Маддаленой.
2 мая Пратес победил Делла Маддалену техническим нокаутом в третьем раунде. Бой возглавил турнир UFC в Перте.
«Это просто бизнес, часть игры. Джек – отличный чемпион. Но кто следующий? В августе я буду в первом ряду, буду смотреть бой Махачева. И именно я стану следующим претендентом – хочу подраться с победителем.
У Бразилии еще никогда не было чемпиона в полусреднем весе – я стану первым», – сказал Пратес.
Ранее стало известно, что бой Ислама Махачева и Иэна Гэрри может возглавить турнир UFC 330, который состоится в августе в Филадельфии.
UFC Fight Night 275: Пратес нокаутировал Маддалену, Газиев проиграл Перичичу и другие бои
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
Интересно с Моралесом глянуть бой. Моралес выключатель знатный.
Вы только соцсети его не смотрите, дар речи выключит
провел очень сильный бой, должен получить шанс на титул
Вопрос только :" Когда?" С учётом того, что бой с Гэрри на август уже практически назначен. При том что команда Ислама хотела на июль. Теперь ты предлагаешь переназначить бой с Пратесом и с одновременным переносом его ещё дальше на осень? И главное – чем таким провинился Гэрри, чтобы забирать у него титульник?
С Моралесом претендентский
