Карлос Пратес: «У Бразилии еще никогда не было чемпиона в полусреднем весе. Я стану первым»

Карлос Пратес высказался о победе над Джеком Делла Маддаленой.

Боец полусреднего дивизиона UFC Карлос Пратес высказался о победе над Джеком Делла Маддаленой .

2 мая Пратес победил Делла Маддалену техническим нокаутом в третьем раунде. Бой возглавил турнир UFC в Перте.

«Это просто бизнес, часть игры. Джек – отличный чемпион. Но кто следующий? В августе я буду в первом ряду, буду смотреть бой Махачева . И именно я стану следующим претендентом – хочу подраться с победителем.

У Бразилии еще никогда не было чемпиона в полусреднем весе – я стану первым», – сказал Пратес.

Ранее стало известно, что бой Ислама Махачева и Иэна Гэрри может возглавить турнир UFC 330, который состоится в августе в Филадельфии.

UFC Fight Night 275: Пратес нокаутировал Маддалену, Газиев проиграл Перичичу и другие бои