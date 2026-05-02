Асланбек Бадаев: «Невозможно быть чистым бойцом высокого уровня. Все что-то принимают»

Асланбек Бадаев: невозможно быть чистым бойцом высокого уровня.

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев высказался о применении запрещенных веществ в смешанных единоборствах.

«Абсолютно чистых бойцов не может быть на таком уровне. Любой боец принимает что-то. Вопрос: что считать допингом? Милдронат не является допингом в нашей лиге. Есть диапазон, который бойцы не должны превышать – максимальная доза препаратов.

Понятно, есть вспомогательные добавки. И в ACA есть список запрещенных препаратов, а точнее – их дозировок.

Любой боец что-то принимает. В том же UFC спокойно ставят капельницы. Обходных путей много. Невозможно быть чистым бойцом высокого уровня – тело развалится. К чему это лицемерие?» – сказал Бадаев.

