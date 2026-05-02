Асланбек Бадаев: «Невозможно быть чистым бойцом высокого уровня. Все что-то принимают»
Асланбек Бадаев: невозможно быть чистым бойцом высокого уровня.
Вице-президент ACA Асланбек Бадаев высказался о применении запрещенных веществ в смешанных единоборствах.
«Абсолютно чистых бойцов не может быть на таком уровне. Любой боец принимает что-то. Вопрос: что считать допингом? Милдронат не является допингом в нашей лиге. Есть диапазон, который бойцы не должны превышать – максимальная доза препаратов.
Понятно, есть вспомогательные добавки. И в ACA есть список запрещенных препаратов, а точнее – их дозировок.
Любой боец что-то принимает. В том же UFC спокойно ставят капельницы. Обходных путей много. Невозможно быть чистым бойцом высокого уровня – тело развалится. К чему это лицемерие?» – сказал Бадаев.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA.Metaratings.ru
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Все кто занимался спортом (любым видом) на уровне МС и выше - прекрасно понимают о чем он говорит.