12

Асланбек Бадаев: «Невозможно быть чистым бойцом высокого уровня. Все что-то принимают»

Асланбек Бадаев: невозможно быть чистым бойцом высокого уровня.

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев высказался о применении запрещенных веществ в смешанных единоборствах.

«Абсолютно чистых бойцов не может быть на таком уровне. Любой боец принимает что-то. Вопрос: что считать допингом? Милдронат не является допингом в нашей лиге. Есть диапазон, который бойцы не должны превышать – максимальная доза препаратов.

Понятно, есть вспомогательные добавки. И в ACA есть список запрещенных препаратов, а точнее – их дозировок.

Любой боец что-то принимает. В том же UFC спокойно ставят капельницы. Обходных путей много. Невозможно быть чистым бойцом высокого уровня – тело развалится. К чему это лицемерие?» – сказал Бадаев.

Почему бойцы дерутся, если это запрещает религия?

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA.Metaratings.ru
logoАсланбек Бадаев
logoMMA
logoUFC
logoдопинг
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Молодец, открыто сказал правду. По сути - давным давно банальную.
Все кто занимался спортом (любым видом) на уровне МС и выше - прекрасно понимают о чем он говорит.
Ответ ЧебурАза ЧебурАзов
Молодец, открыто сказал правду. По сути - давным давно банальную. Все кто занимался спортом (любым видом) на уровне МС и выше - прекрасно понимают о чем он говорит.
На любительском можно смело тащить по молодости
Ответ Михаил Маевских
На любительском можно смело тащить по молодости
Нельзя. Я участвую в сориках по жиму лежа. Все парни в моей категории сидят на тесте как минимум. Без запрещенки разве что уникумы могут тащить)
Никаких комментариев, все под капельницей...
Очевидно, что профессиональный спорт плотнячком использует фарму, но, как говорится, есть нюанс. Фарма разрешенная и запрещенная. Как и что попадает в список разрешенных и запрещенных это другой вопрос и наверняка активно лоббируемый крупными производителями фармы. Отдельный треш медицинские исключения - вроде норвежской сборной команды астматиков.
Как сказала одна фигуристочка, главное, чтобы допинг был правильный!
Все верно.Тело развалится.Откажет просто в неподходящий момент
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Ризван Куниев может подраться с Тайреллом Форченом на турнире UFC в Баку
2 мая, 11:55
Александр Волкановски: «Подерусь в августе или сентябре. Евлоев, Стерлинг, Силва – достойных претендентов много»
2 мая, 10:55
Чимаев отреагировал на слова Стрикленда: «Можешь поплакать, ничего страшного. Отец сделал из тебя девчонку»
2 мая, 09:00
Рекомендуем
Главные новости
Хабиб, Чимаев, Ян и Царукян в трейлере UFC 6. Релиз – 19 июня
сегодня, 18:30Игры
Махачев – о следующем сопернике: «Сейчас Пратес больше на хайпе. С ним бой был бы интереснее болельщикам»
сегодня, 18:27
Александр Топурия: «Гейджи очень уязвим, когда бьет, но это обоюдоострый риск. Нужно быть избирательным в ударах»
сегодня, 16:37
Волков – о поединке Перейры и Гана: «UFC выиграли с этим боем. Он точно не будет скучным, ведь это не настоящий титульник. Скорее промо-бой или медийный»
сегодня, 15:31
Цзю – о вылете Бивола из топ-5 P4P: «Бенавидес недавно победил, поэтому его подняли. Только из-за этого. Чисто формальность, не имеющая значения»
сегодня, 14:04
UFC 328: Чимаев против Стрикленда, Ван подерется с Таирой, Волков – с Кортесом-Акостой и другие бои
сегодня, 12:20
Михаил Дегтярев: «Исполком Международной Федерации ММА решил восстановить членство Союза ММА России»
сегодня, 12:20
Физиев – Торрес и Буллет – Перейра – главные события UFC Baku 27 июня
сегодня, 12:03Фото
Календарь боев в MMA и боксе в мае-2026
сегодня, 11:30
Дана Уайт: «Насчитал примерно 4,3 тысячи зрительских мест на турнире в Белом доме. Большинство из них займут военнослужащие»
сегодня, 10:24
Ко всем новостям
Последние новости
Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»
22 марта, 14:03
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Рекомендуем