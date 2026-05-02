Ризван Куниев может подраться с Тайреллом Форченом на турнире UFC в Баку
Поединок в тяжелом весе между Ризваном Куниевым и Тайреллом Форченом находится в разработке. Об этом сообщает инсайдер Кевин Кей, ссылаясь на DSK Combatsports.
Бой может состояться на турнире серии UFC Fight Night в Баку, который пройдет 27 июня.
Куниев (14-3-1) в последний раз выступал в феврале, когда выиграл у Жаилтона Алмейды.
Форчен (18-3) в марте победил Марчина Тыбуру.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Кевина Кея
