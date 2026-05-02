Александр Волкановски: «Подерусь в августе или сентябре. Евлоев, Стерлинг, Силва – достойных претендентов много»
Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски рассказал, когда планирует вернуться в октагон.
«Мой следующий бой еще не утвержден, но я сказал UFC, что готов. И, похоже, они тоже готовы. Примерно в августе или сентябре – в это время я, скорее всего, подерусь. Но пока ничего не подписано.
У нас много достойных претендентов – Мовсар Евлоев, Алджамейн Стерлинг, Жеан Силва. Очень много парней, и для меня важно одно: кто заслуживает и кого выберет UFC – с тем я и буду драться. Такой я человек. Я просто продолжу делать то, что делаю», – сказал Волкановски.
Волкановски в последний раз дрался в январе, когда выиграл у Диего Лопеса судейским решением.
Ариэль Хельвани: «Слышал, что UFC планируют бой Волкановски и Евлоева. Это правильное решение»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: ютуб-канал Jai McAllister: BOXING & MMA
Достойных может и много. Но, первый претендент это Мовсар
