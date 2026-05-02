Александр Волкановски: «Подерусь в августе или сентябре. Евлоев, Стерлинг, Силва – достойных претендентов много»

Волкановски рассказал, когда планирует вернуться в октагон.

Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски рассказал, когда планирует вернуться в октагон.

«Мой следующий бой еще не утвержден, но я сказал UFC, что готов. И, похоже, они тоже готовы. Примерно в августе или сентябре – в это время я, скорее всего, подерусь. Но пока ничего не подписано.

У нас много достойных претендентов – Мовсар Евлоев , Алджамейн Стерлинг , Жеан Силва . Очень много парней, и для меня важно одно: кто заслуживает и кого выберет UFC – с тем я и буду драться. Такой я человек. Я просто продолжу делать то, что делаю», – сказал Волкановски.

Волкановски в последний раз дрался в январе, когда выиграл у Диего Лопеса судейским решением.

Ариэль Хельвани: «Слышал, что UFC планируют бой Волкановски и Евлоева. Это правильное решение»