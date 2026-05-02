Чимаев отреагировал на слова Стрикленда: «Можешь поплакать, ничего страшного. Отец сделал из тебя девчонку»
Хамзат Чимаев отреагировал на слова Шона Стрикленда.
Чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев отреагировал на слова Шона Стрикленда.
Ранее Стрикленд заявил: «UFC пытается ограничить мои контакты с этим ####. Не позволю управлять собой».
«Можешь поплакать, ничего страшного. Отец сделал из тебя девчонку», – написал в социальных сетях Чимаев.
Титульный поединок в среднем весе между Чимаевым и Стриклендом возглавит турнир UFC 328, который состоится в ночь на 10 мая в Ньюарке.
«Проигравшему придется жрать дерьмо до конца жизни». Как же Чимаев и Стрикленд друг друга ненавидят
«По крайней мере, меня не трахал мой отец». О’Мэлли и Стрикленд повздорили на пресс-конференции
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Хамзата Чимаева
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А вот это прям за живое. Если вспомнить, как он от слов Дрикуса завелся, то тут в самое сердечко Хамзат попал
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем