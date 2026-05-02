«Меня нокаутировали, а через полчаса я дрался снова». Рабаданов рассказал, как провел три боя за вечер

Боец легкого дивизиона PFL Гаджи Рабаданов рассказал, как однажды провел три поединка за вечер.

– 23 марта 2013-го вы поехали на второй бой по правилам ММА, но провели в тот день три поединка: победа-поражение-победа. А как это могло получиться?

– Хардкорное время, дефицит с боями, поэтому мы цеплялись за любую возможность. Был профессиональный турнир по ММА, а потом финал Гран-при. Чтобы добраться до него, я уже провел четыре боя по профессиональным правилам, но они не попали в Sherdog. Отобрался в финальную часть, нужно было сделать три боя за вечер.

Первый выиграл, второй проиграл техническим нокаутом. Но соперник, который меня победил, из-за травмы не смог выйти в финал. Через полчаса организаторы подошли и предложили подраться в финале. Я еще не отошел, но согласился. Выиграл и только на следующее утро начал осознавать, что произошло.

– Честно, я думал в статистике ошибка. То есть вы после поражения нокаутом еще раз подрались и выиграли?

– Да, меня нокаутировали, а через полчаса я вышел на финальный бой. Может быть, через час. А на следующий день одни и те же вопросы по 100 раз задавал секундантам: что случилось, где мои вещи, когда уезжаем. Такое состояние, что можешь тысячу раз переспросить, как ты проиграл, – сказал Рабаданов.

В ночь на 3 мая Рабаданов подерется с Александром Чижовым. Поединок пройдет в соглавном событии турнира PFL в городе Су-Фолс.

