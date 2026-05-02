  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • «Меня нокаутировали, а через полчаса я дрался снова». Рабаданов рассказал, как провел три боя за вечер
6

«Меня нокаутировали, а через полчаса я дрался снова». Рабаданов рассказал, как провел три боя за вечер

Гаджи Рабаданов рассказал, как провел три боя за вечер.

Боец легкого дивизиона PFL Гаджи Рабаданов рассказал, как однажды провел три поединка за вечер.

– 23 марта 2013-го вы поехали на второй бой по правилам ММА, но провели в тот день три поединка: победа-поражение-победа. А как это могло получиться?

– Хардкорное время, дефицит с боями, поэтому мы цеплялись за любую возможность. Был профессиональный турнир по ММА, а потом финал Гран-при. Чтобы добраться до него, я уже провел четыре боя по профессиональным правилам, но они не попали в Sherdog. Отобрался в финальную часть, нужно было сделать три боя за вечер.

Первый выиграл, второй проиграл техническим нокаутом. Но соперник, который меня победил, из-за травмы не смог выйти в финал. Через полчаса организаторы подошли и предложили подраться в финале. Я еще не отошел, но согласился. Выиграл и только на следующее утро начал осознавать, что произошло.

– Честно, я думал в статистике ошибка. То есть вы после поражения нокаутом еще раз подрались и выиграли?

– Да, меня нокаутировали, а через полчаса я вышел на финальный бой. Может быть, через час. А на следующий день одни и те же вопросы по 100 раз задавал секундантам: что случилось, где мои вещи, когда уезжаем. Такое состояние, что можешь тысячу раз переспросить, как ты проиграл, – сказал Рабаданов.

В ночь на 3 мая Рабаданов подерется с Александром Чижовым. Поединок пройдет в соглавном событии турнира PFL в городе Су-Фолс.

«После каждой тренировки грели воду в ведре и стирались – вонючек у нас не было». Команда Хабиба изнутри

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
Гаджи Рабаданов
logoPFL
logoMMA
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Тут особо нечем хвастаться, последствия с годами еще скажутся. Неужели в команде не нашлось ни одного разумного человека, который бы отговорил Гаджи от крайне глупого поступка?
Как его вообще допустили к бою? Это ведь усе опасно, так и развивается потом всякие энцефалопатии и паркинсоны.
Ответ Бардо
Как его вообще допустили к бою? Это ведь усе опасно, так и развивается потом всякие энцефалопатии и паркинсоны.
Это просто трэш. Ну ладно он тогда плохо соображал, но чем думали его тренеры, секунданты? 🤦🏻‍♂️
Ответ Arcanar
Это просто трэш. Ну ладно он тогда плохо соображал, но чем думали его тренеры, секунданты? 🤦🏻‍♂️
Они вообще не соображали
"В меня стреляли, я упал в лужу..."
Кто как может так и зарабатывает себе на жизнь!парняге здоровья ♥️
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
«После каждой тренировки грели воду в ведре и стирались – вонючек у нас не было». Команда Хабиба изнутри
2 мая, 21:05
Вице-президент PFL: «Обсуждалось много боев с участием Нганну. Немков был одним из вариантов»
4 апреля, 09:25
Вице-президент PFL сообщил, что Усман Нурмагомедов подерется с Арчи Колганом летом
4 апреля, 08:35
Рекомендуем
Главные новости
Хабиб, Чимаев, Ян и Царукян в трейлере UFC 6. Релиз – 19 июня
сегодня, 18:30Игры
Махачев – о следующем сопернике: «Сейчас Пратес больше на хайпе. С ним бой был бы интереснее болельщикам»
сегодня, 18:27
Александр Топурия: «Гейджи очень уязвим, когда бьет, но это обоюдоострый риск. Нужно быть избирательным в ударах»
сегодня, 16:37
Волков – о поединке Перейры и Гана: «UFC выиграли с этим боем. Он точно не будет скучным, ведь это не настоящий титульник. Скорее промо-бой или медийный»
сегодня, 15:31
Цзю – о вылете Бивола из топ-5 P4P: «Бенавидес недавно победил, поэтому его подняли. Только из-за этого. Чисто формальность, не имеющая значения»
сегодня, 14:04
UFC 328: Чимаев против Стрикленда, Ван подерется с Таирой, Волков – с Кортесом-Акостой и другие бои
сегодня, 12:20
Михаил Дегтярев: «Исполком Международной Федерации ММА решил восстановить членство Союза ММА России»
сегодня, 12:20
Физиев – Торрес и Буллет – Перейра – главные события UFC Baku 27 июня
сегодня, 12:03Фото
Календарь боев в MMA и боксе в мае-2026
сегодня, 11:30
Дана Уайт: «Насчитал примерно 4,3 тысячи зрительских мест на турнире в Белом доме. Большинство из них займут военнослужащие»
сегодня, 10:24
Ко всем новостям
Последние новости
Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»
22 марта, 14:03
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Рекомендуем