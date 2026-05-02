Хамзат Чимаев: «У меня уже есть пояс. Теперь я гонюсь за деньгами»

Чемпион среднего дивизиона UFC Хамзат Чимаев рассказал, как изменились его карьерные приоритеты.

«Я все еще охотник. Но я уже не гонюсь за поясом. Если бы я гнался за поясом, я бы уже завершил карьеру. У меня уже есть пояс. Теперь я гонюсь за деньгами.

Имеет ли пояс какое-то значение? Нет, мне все равно на мой пояс. Мне не нужно быть чемпионом в зале. Я должен оставаться обычным парнем, который каждый день работает», – сказал Чимаев.

В ночь на 10 мая Чимаев проведет защиту пояса чемпиона в среднем весе против Шона Стрикленда. Бой возглавит турнир UFC 328.

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Junkie
Чтобы гоняться в ЮФС за деньгами надо по другому проводить бои и трештокить более креативно, весело и задорно.
